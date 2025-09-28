Президент Ирана пригласил в гости американскую журналистку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил американскую журналистку Марту Маккалум, ведущую телеканала Fox News, посетить исламскую республику. Соответствующее заявление сделал глава Ирана во время интервью и предложил ей лично убедиться в том, как соблюдаются права женщин в стране.
«Я считаю, что для вас было бы полезно посетить Иран, так как информация, которую вы получаете о нашей стране из западных источников и от разведслужб, значительно отличается от реальной жизни в Иране», — слова Пезешкиана приводит «Ридус». Он подчеркнул, что западные СМИ и аналитические материалы часто не отражают действительного положения дел в исламской республике.
Президент также обратил внимание, что в настоящее время в правительстве и администрации Ирана трудятся пять женщин. Пезешкиан заверил, что его кабинет неизменно поддерживает права женщин и последовательно работает над обеспечением равноправия. Он отметил, что женщины задействованы в различных сферах государственного управления и имеют возможность реализовывать свой профессиональный потенциал.
