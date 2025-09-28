Президент Ирана пригласил в гости американскую журналистку

Масуд Пезешкиан пригласил американскую журналистку во время интервью
Масуд Пезешкиан пригласил американскую журналистку во время интервью

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил американскую журналистку Марту Маккалум, ведущую телеканала Fox News, посетить исламскую республику. Соответствующее заявление сделал глава Ирана во время интервью и предложил ей лично убедиться в том, как соблюдаются права женщин в стране.

«Я считаю, что для вас было бы полезно посетить Иран, так как информация, которую вы получаете о нашей стране из западных источников и от разведслужб, значительно отличается от реальной жизни в Иране», — слова Пезешкиана приводит «Ридус». Он подчеркнул, что западные СМИ и аналитические материалы часто не отражают действительного положения дел в исламской республике.

Президент также обратил внимание, что в настоящее время в правительстве и администрации Ирана трудятся пять женщин. Пезешкиан заверил, что его кабинет неизменно поддерживает права женщин и последовательно работает над обеспечением равноправия. Он отметил, что женщины задействованы в различных сферах государственного управления и имеют возможность реализовывать свой профессиональный потенциал. 

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил американскую журналистку Марту Маккалум, ведущую телеканала Fox News, посетить исламскую республику. Соответствующее заявление сделал глава Ирана во время интервью и предложил ей лично убедиться в том, как соблюдаются права женщин в стране. «Я считаю, что для вас было бы полезно посетить Иран, так как информация, которую вы получаете о нашей стране из западных источников и от разведслужб, значительно отличается от реальной жизни в Иране», — слова Пезешкиана приводит «Ридус». Он подчеркнул, что западные СМИ и аналитические материалы часто не отражают действительного положения дел в исламской республике. Президент также обратил внимание, что в настоящее время в правительстве и администрации Ирана трудятся пять женщин. Пезешкиан заверил, что его кабинет неизменно поддерживает права женщин и последовательно работает над обеспечением равноправия. Он отметил, что женщины задействованы в различных сферах государственного управления и имеют возможность реализовывать свой профессиональный потенциал. 
