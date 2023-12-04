Посол Германии в России: Запад не хочет воевать до последнего украинца

Запад не имеет цели вести боевые действия на Украине до «последнего украинца» и стремится найти мирное решение ситуации, которое поддержат обе стороны. Об этом завил новый посол Германии в РФ Александр Ламбсдорфф.
«У Запада нет цели воевать до последнего украинца», — передает слова Ламбсдорффа telegram-канал Shot. Он добавил, что западные страны стремятся найти мирное решение ситуации на Украине, которое поддержат обе стороны.
Касательно состояния российско-германских отношений, посол указал, что они не находятся в самом благополучном состоянии из-за ситуации на Украине. В то же время стороны решили поддерживать дипломатические отношения на уровне посольства, заключил Ламбсдорфф.
Между Россией и Украиной проходили переговоры в начале спецоперации, однако дипломатический путь не привел к разрешению конфликта. Москва высказывала готовность к диалогу с Киевом, но украинский лидер Владимир Зеленский был против этого до выполнения его «условий мира». Он даже запретил проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным посредством специального указа.
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