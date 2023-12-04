Посол Германии в России: Запад не хочет воевать до последнего украинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Запад не ставит перед собой цель воевать до «последнего украинца», заявил Александр Ламбсдорфф Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад не имеет цели вести боевые действия на Украине до «последнего украинца» и стремится найти мирное решение ситуации, которое поддержат обе стороны. Об этом завил новый посол Германии в РФ Александр Ламбсдорфф.

«У Запада нет цели воевать до последнего украинца», — передает слова Ламбсдорффа telegram-канал Shot. Он добавил, что западные страны стремятся найти мирное решение ситуации на Украине, которое поддержат обе стороны.

Касательно состояния российско-германских отношений, посол указал, что они не находятся в самом благополучном состоянии из-за ситуации на Украине. В то же время стороны решили поддерживать дипломатические отношения на уровне посольства, заключил Ламбсдорфф.

Между Россией и Украиной проходили переговоры в начале спецоперации, однако дипломатический путь не привел к разрешению конфликта. Москва высказывала готовность к диалогу с Киевом, но украинский лидер Владимир Зеленский был против этого до выполнения его «условий мира». Он даже запретил проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным посредством специального указа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад не имеет цели вести боевые действия на Украине до «последнего украинца» и стремится найти мирное решение ситуации, которое поддержат обе стороны. Об этом завил новый посол Германии в РФ Александр Ламбсдорфф. «У Запада нет цели воевать до последнего украинца», — передает слова Ламбсдорффа telegram-канал Shot. Он добавил, что западные страны стремятся найти мирное решение ситуации на Украине, которое поддержат обе стороны. Касательно состояния российско-германских отношений, посол указал, что они не находятся в самом благополучном состоянии из-за ситуации на Украине. В то же время стороны решили поддерживать дипломатические отношения на уровне посольства, заключил Ламбсдорфф. Между Россией и Украиной проходили переговоры в начале спецоперации, однако дипломатический путь не привел к разрешению конфликта. Москва высказывала готовность к диалогу с Киевом, но украинский лидер Владимир Зеленский был против этого до выполнения его «условий мира». Он даже запретил проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным посредством специального указа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...