Герой ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах

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Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентские выборы в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Герой ДНР Артем Жога (отец Героя России и ДНР Владимира Жоги) готов стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если ему предложат. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

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Герой ДНР Артем Жога (отец Героя России и ДНР Владимира Жоги) готов стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если ему предложат. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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