Герой ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах

Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентские выборы в 2024 году
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Герой ДНР Артем Жога (отец Героя России и ДНР Владимира Жоги) готов стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если ему предложат. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!