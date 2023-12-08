Герой ДНР Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах

08 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентские выборы в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Герой ДНР Артем Жога (отец Героя России и ДНР Владимира Жоги) готов стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если ему предложат. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

Герой ДНР Артем Жога (отец Героя России и ДНР Владимира Жоги) готов стать доверенным лицом лидера РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если ему предложат. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.