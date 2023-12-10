Во Франции признали ошибкой пренебрежительное отношение к РФ

Экс-госсекретарь Франции Лелуш: Запад совершает ошибку, игнорируя интересы РФ

10 декабря 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Мирные переговоры по Украине пройдут с учетом позиции РФ, сообщил Пьер Лелуш Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Игнорирование западными странами интересов РФ привело к украинскому конфликту. Об этом сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш. «Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — заявил Лелуш в беседе с французской газетой Le Journal du Dimanche. По его словам, конфликта на Украине не было, если бы был достигнут компромисс по статусу Украины. Он отметил, что нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для РФ. Лелуш подчеркнул, что российские интересы нужно брать во внимание при формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания конфликта на Украине. Он не согласился с западным мнением, что РФ является якобы угрозой для Европы. Лелуш заявил, что мирные переговоры будут проходить с учетом позиции России. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Западу никогда не удастся раздавить Россию. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина о растущей угрозе со стороны РФ — абсурд, передает телеканал 360.

Игнорирование западными странами интересов РФ привело к украинскому конфликту. Об этом сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш. «Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — заявил Лелуш в беседе с французской газетой Le Journal du Dimanche. По его словам, конфликта на Украине не было, если бы был достигнут компромисс по статусу Украины. Он отметил, что нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для РФ. Лелуш подчеркнул, что российские интересы нужно брать во внимание при формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания конфликта на Украине. Он не согласился с западным мнением, что РФ является якобы угрозой для Европы. Лелуш заявил, что мирные переговоры будут проходить с учетом позиции России. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Западу никогда не удастся раздавить Россию. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина о растущей угрозе со стороны РФ — абсурд, передает телеканал 360.