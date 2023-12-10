Во Франции признали ошибкой пренебрежительное отношение к РФ

Экс-госсекретарь Франции Лелуш: Запад совершает ошибку, игнорируя интересы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock, сбойка
Мирные переговоры по Украине пройдут с учетом позиции РФ, сообщил Пьер Лелуш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Игнорирование западными странами интересов РФ привело к украинскому конфликту. Об этом сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

«Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — заявил Лелуш в беседе с французской газетой Le Journal du Dimanche. По его словам, конфликта на Украине не было, если бы был достигнут компромисс по статусу Украины.

Он отметил, что нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для РФ. Лелуш подчеркнул, что российские интересы нужно брать во внимание при формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания конфликта на Украине. Он не согласился с западным мнением, что РФ является якобы угрозой для Европы. Лелуш заявил, что мирные переговоры будут проходить с учетом позиции России.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Западу никогда не удастся раздавить Россию. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина о растущей угрозе со стороны РФ — абсурд, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игнорирование западными странами интересов РФ привело к украинскому конфликту. Об этом сообщил экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш. «Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — заявил Лелуш в беседе с французской газетой Le Journal du Dimanche. По его словам, конфликта на Украине не было, если бы был достигнут компромисс по статусу Украины. Он отметил, что нейтральный статус Украины — это экзистенциальный вопрос для РФ. Лелуш подчеркнул, что российские интересы нужно брать во внимание при формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания конфликта на Украине. Он не согласился с западным мнением, что РФ является якобы угрозой для Европы. Лелуш заявил, что мирные переговоры будут проходить с учетом позиции России. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Западу никогда не удастся раздавить Россию. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина о растущей угрозе со стороны РФ — абсурд, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...