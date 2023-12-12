Россияне смогут управлять бюджетом города через «Госуслуги»

Россияне получат возможность участвовать в распределении бюджета города с помощь сайта «Госуслуги». Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
«Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал „Госуслуги“», рассказала Чупшева «Известиям».
Пилотный проект уже стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. В случае успешного эксперимента, проект распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ.
Этот проект называется «механизм инициативного бюджетирования». Он дает возможность россиянам способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок, возведение культурных учреждений и т. д.
Россияне смогут дать согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах». Предоставление согласий на использование данных о клиентах сэкономит время пользователям кредитных организаций, страховых и операторов.
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