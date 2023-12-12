12 декабря 2023

Россияне смогут управлять бюджетом города через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут сами распределять бюджет города с помощью «Госуслуг» Фото:

Россияне получат возможность участвовать в распределении бюджета города с помощь сайта «Госуслуги». Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал „Госуслуги“», рассказала Чупшева «Известиям».

Пилотный проект уже стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. В случае успешного эксперимента, проект распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ.

Этот проект называется «механизм инициативного бюджетирования». Он дает возможность россиянам способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок, возведение культурных учреждений и т. д.

Россияне смогут дать согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах». Предоставление согласий на использование данных о клиентах сэкономит время пользователям кредитных организаций, страховых и операторов.

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Россияне получат возможность участвовать в распределении бюджета города с помощь сайта «Госуслуги». Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал „Госуслуги“», рассказала Чупшева «Известиям». Пилотный проект уже стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. В случае успешного эксперимента, проект распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ. Этот проект называется «механизм инициативного бюджетирования». Он дает возможность россиянам способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок, возведение культурных учреждений и т. д. Россияне смогут дать согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах». Предоставление согласий на использование данных о клиентах сэкономит время пользователям кредитных организаций, страховых и операторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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