Россияне смогут дать согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах»

11 декабря 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Запуск нового проекта намечен на 2025 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU На «Госуслугах» собираются создать реестр согласий от россиян на предоставление их данных определенным организациям, чтобы облегчить получение услуг от операторов связи, банков и страховых компаний. Об этом рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. «Нужна единая платформа, чтобы компании видели, что клиент действительно изъявил желание на передачу информации. Запуск проекта возможен в 2025 году», — передает издание «Известия» слова Дубынина. В пресс-службе Банка России отметили, что нововведение позволит гражданам управлять своими сведениями при их передаче. Предоставление согласий на использование данных о клиентах сэкономит время пользователям кредитных организаций, страховых и операторов. «Сэкономленное время могло бы быть потрачено на поездки в офисы к данным организациям», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2024 году Минцифры планируют провести отдельные пилоты по использованию «Госуслуг» вместо паспорта. Приложение сможет заменить документ при посещении мероприятий, где требуется подтверждение личности, а также при обращении к операторам сотовой связи.

На «Госуслугах» собираются создать реестр согласий от россиян на предоставление их данных определенным организациям, чтобы облегчить получение услуг от операторов связи, банков и страховых компаний. Об этом рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. «Нужна единая платформа, чтобы компании видели, что клиент действительно изъявил желание на передачу информации. Запуск проекта возможен в 2025 году», — передает издание «Известия» слова Дубынина. В пресс-службе Банка России отметили, что нововведение позволит гражданам управлять своими сведениями при их передаче. Предоставление согласий на использование данных о клиентах сэкономит время пользователям кредитных организаций, страховых и операторов. «Сэкономленное время могло бы быть потрачено на поездки в офисы к данным организациям», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2024 году Минцифры планируют провести отдельные пилоты по использованию «Госуслуг» вместо паспорта. Приложение сможет заменить документ при посещении мероприятий, где требуется подтверждение личности, а также при обращении к операторам сотовой связи.