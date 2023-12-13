Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет помощи Украине

Блинкен: США отправят Украине HIMARS, боеприпасы для ПВО и артиллерии

13 декабря 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передадут Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии, системы залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи Украине. Туда также войдут противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы», — сказано в письменном заявлении Блинкена. По словам Блинкена, новый пакет помощи станет одним из последних для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский крайне обеспокоен по этому поводу, передает RT. 13 декабря Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. В ходе переговоров американский лидер сообщил, что одобрил Киеву помощь на 200 миллионов долларов. Однако Байден предупредил, что деньги скоро закончатся.

США передадут Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии, системы залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи Украине. Туда также войдут противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы», — сказано в письменном заявлении Блинкена. По словам Блинкена, новый пакет помощи станет одним из последних для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский крайне обеспокоен по этому поводу, передает RT. 13 декабря Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. В ходе переговоров американский лидер сообщил, что одобрил Киеву помощь на 200 миллионов долларов. Однако Байден предупредил, что деньги скоро закончатся.