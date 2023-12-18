Путин вышел за рамки при заполнении документов на выборы. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Сотрудники ЦИК зафиксировали в 16:41 время подачи документов Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Российскому главе Владимиру Путину во время заполнения документов для участия в президентских выборах 2024 года не хватило места на полях. Сотрудники московского Центризбиркома успокоили президента и отметили, что смогут разобраться.

«Я написал. Мне не хватило места, пришлось завернуть», — заявил Путин при подаче документов сотрудникам ЦИК. Трансляция подачи документов шла на телеканале «Россия-24».

Сотрудники ЦИК ответили Путину, что они смогут разобраться. «Да ничего, это нормально», — заявили они. Сотрудники в 16:41 зафиксировали время подачи документов Путина.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024.

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Российскому главе Владимиру Путину во время заполнения документов для участия в президентских выборах 2024 года не хватило места на полях. Сотрудники московского Центризбиркома успокоили президента и отметили, что смогут разобраться. «Я написал. Мне не хватило места, пришлось завернуть», — заявил Путин при подаче документов сотрудникам ЦИК. Трансляция подачи документов шла на телеканале «Россия-24». Сотрудники ЦИК ответили Путину, что они смогут разобраться. «Да ничего, это нормально», — заявили они. Сотрудники в 16:41 зафиксировали время подачи документов Путина. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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