Политика Выборы Путин вышел за рамки при заполнении документов на выборы. Видео 18 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 + Сотрудники ЦИК зафиксировали в 16:41 время подачи документов Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Российскому главе Владимиру Путину во время заполнения документов для участия в президентских выборах 2024 года не хватило места на полях. Сотрудники московского Центризбиркома успокоили президента и отметили, что смогут разобраться.



«Я написал. Мне не хватило места, пришлось завернуть», — заявил Путин при подаче документов сотрудникам ЦИК. Трансляция подачи документов шла на телеканале «Россия-24». Сотрудники ЦИК ответили Путину, что они смогут разобраться. «Да ничего, это нормально», — заявили они. Сотрудники в 16:41 зафиксировали время подачи документов Путина. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024. Российскому главе Владимиру Путину во время заполнения документов для участия в президентских выборах 2024 года не хватило места на полях. Сотрудники московского Центризбиркома успокоили президента и отметили, что смогут разобраться. «Я написал. Мне не хватило места, пришлось завернуть», — заявил Путин при подаче документов сотрудникам ЦИК. Трансляция подачи документов шла на телеканале «Россия-24». Сотрудники ЦИК ответили Путину, что они смогут разобраться. «Да ничего, это нормально», — заявили они. Сотрудники в 16:41 зафиксировали время подачи документов Путина. Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве. Он стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям