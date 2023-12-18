Конгрессмен Берчетт заявил, что киевские власти крадут деньги США

19 декабря 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

США нужно прекратить подогревать конфликт на Украине, считает Берчетт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев крадет половину отправляемых денег США, поэтому Вашингтон должен прекратить подогревать конфликт на Украине, не отвечающий его интересам. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News. «Мы отправляем им наши средства — половину они крадут. Мы посылаем оружие, но они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а потом мужчины и женщины США оказываются на их земле», — передает слова Берчетта Fox News. В конце декабря Вашингтон планирует рассмотреть дополнительную помощь Киеву из оставшихся средств. На данный момент Киеву направлены остатки финансовых средств США, которые помогут пополнить запасы ВСУ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Киев крадет половину отправляемых денег США, поэтому Вашингтон должен прекратить подогревать конфликт на Украине, не отвечающий его интересам. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News. «Мы отправляем им наши средства — половину они крадут. Мы посылаем оружие, но они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а потом мужчины и женщины США оказываются на их земле», — передает слова Берчетта Fox News. В конце декабря Вашингтон планирует рассмотреть дополнительную помощь Киеву из оставшихся средств. На данный момент Киеву направлены остатки финансовых средств США, которые помогут пополнить запасы ВСУ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.