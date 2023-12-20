Роспотребнадзор разъяснил правила по масочному режиму в Петербурге

Роспотребнадзор: масочный режим носит рекомендательный характер
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Масочный режим в Санкт-Петербурге носит рекомендательный характер, рассказали в Роспотребнадзоре Фото:

В Санкт-Петербурге не вводят масочный режим, постановление носит рекомендательный характер. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Нигде в постановлении не написано, что в городе вводят масочный режим», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Там добавили, что рекомендации по масочному режиму в городе связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Кроме того, новые правила объяснены в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, однако оно является рекомендательным.

Ранее Башкетова подписала постановление о том, что в Петербурге введен масочный режим с 20 декабря. Отмечалось, что он будет действовать во время проведения массовых мероприятий.

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В Санкт-Петербурге не вводят масочный режим, постановление носит рекомендательный характер. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Нигде в постановлении не написано, что в городе вводят масочный режим», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Там добавили, что рекомендации по масочному режиму в городе связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Кроме того, новые правила объяснены в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, однако оно является рекомендательным. Ранее Башкетова подписала постановление о том, что в Петербурге введен масочный режим с 20 декабря. Отмечалось, что он будет действовать во время проведения массовых мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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