Роспотребнадзор разъяснил правила по масочному режиму в Петербурге

В Санкт-Петербурге не вводят масочный режим, постановление носит рекомендательный характер. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«Нигде в постановлении не написано, что в городе вводят масочный режим», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Там добавили, что рекомендации по масочному режиму в городе связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Кроме того, новые правила объяснены в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, однако оно является рекомендательным.
Ранее Башкетова подписала постановление о том, что в Петербурге введен масочный режим с 20 декабря. Отмечалось, что он будет действовать во время проведения массовых мероприятий.
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