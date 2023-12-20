Роспотребнадзор разъяснил правила по масочному режиму в Петербурге

Роспотребнадзор: масочный режим носит рекомендательный характер

20 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Масочный режим в Санкт-Петербурге носит рекомендательный характер, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Анна Майорова © URA.RU В Санкт-Петербурге не вводят масочный режим, постановление носит рекомендательный характер. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Нигде в постановлении не написано, что в городе вводят масочный режим», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Там добавили, что рекомендации по масочному режиму в городе связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Кроме того, новые правила объяснены в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, однако оно является рекомендательным. Ранее Башкетова подписала постановление о том, что в Петербурге введен масочный режим с 20 декабря. Отмечалось, что он будет действовать во время проведения массовых мероприятий.

В Санкт-Петербурге не вводят масочный режим, постановление носит рекомендательный характер. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «Нигде в постановлении не написано, что в городе вводят масочный режим», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Там добавили, что рекомендации по масочному режиму в городе связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Кроме того, новые правила объяснены в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, однако оно является рекомендательным. Ранее Башкетова подписала постановление о том, что в Петербурге введен масочный режим с 20 декабря. Отмечалось, что он будет действовать во время проведения массовых мероприятий.