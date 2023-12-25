Туристам с водительскими правами станет проще арендовать снегоход

25 декабря 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Туристы с правами категории B, С и D смогут без дополнительных условий арендовать снегоход на отдыхе Фото: Алексей Андронов © URA.RU Владельцы прав категории B (легковые автомобили) могут управлять арендованными квадроциклами, снегоходами и в целом мотовездеходной техникой. Также право на управление таким видом транспорта будет подтверждаться правами категории С и категории D. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Туристам при аренде таких транспортных средств для прогулок на основании водительских удостоверений категории В, С и D после прохождения обязательного инструктажа», — приводит текст документа Минэкономразвития . Уточняется, что арендовать мотовездеходную технику можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1. Для этого не потребуются какие-либо дополнительные условия. Ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста. Оно выдавалось только после прохождения обучения и сдачи экзаменов. Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач отметил, что данный закон имеет огромное значение для развития зимних центров притяжения туристов. Граждане смогут более насыщенно проводить время на отдыхе. Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития выступило за расширение прав для автомобилистов. Планировалось, что они смогут управлять квадроциклом и снегоходом, если имеют права категории А и В. Обладателям прав категории А хотели разрешить управлять спецтехникой категории АI. То есть снегоходами и квадроциклами. Но только в лесу и без выезда на дороги общего пользования. Обладатели прав категории B смогут водить снегоходы. Но только на специальных трассах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы прав категории B (легковые автомобили) могут управлять арендованными квадроциклами, снегоходами и в целом мотовездеходной техникой. Также право на управление таким видом транспорта будет подтверждаться правами категории С и категории D. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Туристам при аренде таких транспортных средств для прогулок на основании водительских удостоверений категории В, С и D после прохождения обязательного инструктажа», — приводит текст документа Минэкономразвития. Уточняется, что арендовать мотовездеходную технику можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1. Для этого не потребуются какие-либо дополнительные условия. Ранее для управления снегоходом необходимо было получить удостоверение тракториста-машиниста. Оно выдавалось только после прохождения обучения и сдачи экзаменов. Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач отметил, что данный закон имеет огромное значение для развития зимних центров притяжения туристов. Граждане смогут более насыщенно проводить время на отдыхе. Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития выступило за расширение прав для автомобилистов. Планировалось, что они смогут управлять квадроциклом и снегоходом, если имеют права категории А и В. Обладателям прав категории А хотели разрешить управлять спецтехникой категории АI. То есть снегоходами и квадроциклами. Но только в лесу и без выезда на дороги общего пользования. Обладатели прав категории B смогут водить снегоходы. Но только на специальных трассах.