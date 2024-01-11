Военный историк Широкорад раскрыл, как Россия защищается от дальнобойных ракет

Военный историк Широкорад: умные ракеты Запада теряют цель из-за дымовой завесы

12 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Над Крымским мостом уже распыляют новую дымовую завесу, сказал Александр Широкорад Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия защищается от высокоточного оружия самонаведения с помощью особой дымовой завесы, в которой ракета теряет цель. Об этом в беседе с URA.RU сообщил один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «Крымский мост и Севастополь сейчас укреплены и защищены. Там делаются дымовые завесы с помощью специальных аэрозолей. Допустим, новейшая британская Storm Shadow или SСALP пасутся и не видят своих целей. Этот метод помогает от головок самонаведения умных ракет», — сказал Александр Широкорад. Однако, это не универсальная защита, добавил эксперт. «Против „Камикадзе“ или других дронов это не поможет. Они могут сквозь дымовые завесы лететь в инерциональном режиме. Для этих целей есть ПВО и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU)», — отметил собеседник агентства. Ранее ВСУ массировано атаковали дронами Крым. Российские ПВО провели работу по уничтожению беспилотников. США разрешили Украине самостоятельно выбирать дальность ударов с использованием систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам по российской территории, заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Эстония поддержала право Киева наносить удары по РФ с помощью западного оружия. Для охраны своих зерновых коридоров в Черном море армия Украины хочет задействовать корабли НАТО. Экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян уверен, что чем хуже будут дела у Украины, тем более смертоносное оружие ей будут поставлять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия защищается от высокоточного оружия самонаведения с помощью особой дымовой завесы, в которой ракета теряет цель. Об этом в беседе с URA.RU сообщил один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «Крымский мост и Севастополь сейчас укреплены и защищены. Там делаются дымовые завесы с помощью специальных аэрозолей. Допустим, новейшая британская Storm Shadow или SСALP пасутся и не видят своих целей. Этот метод помогает от головок самонаведения умных ракет», — сказал Александр Широкорад. Однако, это не универсальная защита, добавил эксперт. «Против „Камикадзе“ или других дронов это не поможет. Они могут сквозь дымовые завесы лететь в инерциональном режиме. Для этих целей есть ПВО и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU)», — отметил собеседник агентства. Ранее ВСУ массировано атаковали дронами Крым. Российские ПВО провели работу по уничтожению беспилотников. США разрешили Украине самостоятельно выбирать дальность ударов с использованием систем залпового огня HIMARS, что может привести к атакам по российской территории, заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Эстония поддержала право Киева наносить удары по РФ с помощью западного оружия. Для охраны своих зерновых коридоров в Черном море армия Украины хочет задействовать корабли НАТО. Экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян уверен, что чем хуже будут дела у Украины, тем более смертоносное оружие ей будут поставлять.