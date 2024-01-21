Пожар на предприятии «Новатэк» под Петербургом локализовали

Пожар на терминале «Новатэк» локализовали
Пожар, начавшийся в ночь на 21 января в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк», локализовали. Об этом сообщили в ЕДДС Кигнсипеппского района Ленинградской области.
«Пожар на терминале „Новатэк“ в Ленобласти локализован», — передает сообщение РИА Новости. Уточняется, что в данный момент горит одна цистерна.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о начавшемся на предприятии пожаре. Была проведена эвакуация персонала.
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