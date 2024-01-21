Пожар на предприятии «Новатэк» под Петербургом локализовали

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
Пожар на терминале «Новатэк» локализовали Фото:

Пожар, начавшийся в ночь на 21 января в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк», локализовали. Об этом сообщили в ЕДДС Кигнсипеппского района Ленинградской области.

«Пожар на терминале „Новатэк“ в Ленобласти локализован», — передает сообщение РИА Новости. Уточняется, что в данный момент горит одна цистерна.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о начавшемся на предприятии пожаре. Была проведена эвакуация персонала.

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Пожар, начавшийся в ночь на 21 января в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк», локализовали. Об этом сообщили в ЕДДС Кигнсипеппского района Ленинградской области. «Пожар на терминале „Новатэк“ в Ленобласти локализован», — передает сообщение РИА Новости. Уточняется, что в данный момент горит одна цистерна. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о начавшемся на предприятии пожаре. Была проведена эвакуация персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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