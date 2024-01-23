Столтенберг объяснил, почему войска НАТО концентрируются у границ России

Столтенберг: войска НАТО у границ РФ служат для недопущения военного конфликта

23 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

НАТО не желает допустить эскалации напряженности, заявил Йенс Столтенберг Фото: Министерство обороны Великобритании Усиление присутствия войск НАТО на границе России направлено на предотвращение эскалации и военного конфликта. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Присутствие войск альянса у границ с Россией объясняется желанием не допустить эскалации и военный конфликт», — передает слова Столтенберга РИА Новости. Он добавил, что после начала СВО на Украине НАТО пришло к выводу о необходимости поддержки Украины и предотвращения полномасштабной войны между НАТО и Россией. В связи с этим альянс усиливает свой восточный фланг, инвестирует в оборону и проводит новые учения, заключил генсек. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны с учетом возможного столкновения с Россией. Россия выразила обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и заявила о наращивании альянсом своих сил в Европе. Москва подчеркивает, что не представляет угрозу, но не останется безучастной к действиям, которые могут угрожать ее интересам. Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при условии отказа от милитаризации континента со стороны Запада.

Усиление присутствия войск НАТО на границе России направлено на предотвращение эскалации и военного конфликта. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Присутствие войск альянса у границ с Россией объясняется желанием не допустить эскалации и военный конфликт», — передает слова Столтенберга РИА Новости. Он добавил, что после начала СВО на Украине НАТО пришло к выводу о необходимости поддержки Украины и предотвращения полномасштабной войны между НАТО и Россией. В связи с этим альянс усиливает свой восточный фланг, инвестирует в оборону и проводит новые учения, заключил генсек. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны с учетом возможного столкновения с Россией. Россия выразила обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и заявила о наращивании альянсом своих сил в Европе. Москва подчеркивает, что не представляет угрозу, но не останется безучастной к действиям, которые могут угрожать ее интересам. Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при условии отказа от милитаризации континента со стороны Запада.