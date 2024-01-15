Польша согласилась разместить немецкие войска

15 января 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

По словам Шейна, Польша приветствует сотрудничество с немецкими союзниками Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Польше согласились, чтобы Германия разместила свои войска на территории страны. Это поможет во время боевых действий на восточной границе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна. «Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — передает издание Rzeczpospolita слова Шейна. Он добавил, что при ведении военных действий на восточной границе любое сотрудничество с союзниками будет приветствоваться. Ранее сообщалось, что Польша подняла в небо собственную авиацию и авиацию союзников, потому что испугалась самолетов России в зоне спецоперации. В польском оперативном командовании заявили, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ.

В Польше согласились, чтобы Германия разместила свои войска на территории страны. Это поможет во время боевых действий на восточной границе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна. «Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — передает издание Rzeczpospolita слова Шейна. Он добавил, что при ведении военных действий на восточной границе любое сотрудничество с союзниками будет приветствоваться. Ранее сообщалось, что Польша подняла в небо собственную авиацию и авиацию союзников, потому что испугалась самолетов России в зоне спецоперации. В польском оперативном командовании заявили, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ.