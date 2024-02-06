США опровергли слова Карлсона о попытках помешать провести интервью с Путиным

07 февраля 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Белый дом опроверг слова Карлсона о сложностях с интервью Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Администрация США Джо Байдена опровергает заявление журналиста Такера Карлсона о попытках помешать провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме. «Абсолютно нет», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте администрации президента США на youtube-канале. Так она ответила на вопрос журналистов о сложностях с интервью, про которые говорил Карлсон. Ранее Карлсон сообщил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он заявил, что почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешала ему поговорить с президентом РФ. Главные заявления журналиста в материале URA.RU.

Администрация США Джо Байдена опровергает заявление журналиста Такера Карлсона о попытках помешать провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме. «Абсолютно нет», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте администрации президента США на youtube-канале. Так она ответила на вопрос журналистов о сложностях с интервью, про которые говорил Карлсон. Ранее Карлсон сообщил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он заявил, что почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешала ему поговорить с президентом РФ. Главные заявления журналиста в материале URA.RU.