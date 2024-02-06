06 февраля 2024

США опровергли слова Карлсона о попытках помешать провести интервью с Путиным

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом опроверг слова Карлсона о сложностях с интервью Фото:

Администрация США Джо Байдена опровергает заявление журналиста Такера Карлсона о попытках помешать провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

«Абсолютно нет», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте администрации президента США на youtube-канале. Так она ответила на вопрос журналистов о сложностях с интервью, про которые говорил Карлсон.

Ранее Карлсон сообщил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он заявил, что почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешала ему поговорить с президентом РФ. Главные заявления журналиста в материале URA.RU.

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Администрация США Джо Байдена опровергает заявление журналиста Такера Карлсона о попытках помешать провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме. «Абсолютно нет», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте администрации президента США на youtube-канале. Так она ответила на вопрос журналистов о сложностях с интервью, про которые говорил Карлсон. Ранее Карлсон сообщил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Он заявил, что почти три года назад администрация президента США Джо Байдена помешала ему поговорить с президентом РФ. Главные заявления журналиста в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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