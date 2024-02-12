12 февраля 2024

«Яндекс» расширяет рекламный бизнес в преддверии раздела активов

© Служба новостей «URA.RU»
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яндекс, медицина, разное. Москва, яндекс, логотип
Новые сферы интереса «Яндекса» — Латинская Америка и Чили Фото:

«Яндекс» активно нанимает сотрудников, которые будут ответственны за развитие рекламного отдела компании за пределами России в преддверии раздела активов. Например, появились вакансии, связанные с Латинской Америкой и Чили.

«Им [сотрудникам], в частности, предстоит расширять рекламную сеть „Яндекса“ (РСЯ) в Чили. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков „Яндекса“», — сообщила о появившихся вакансиях газета «Коммерсант».

Также «Яндекс» ищет юридического консультанта с правом практики в Чили. В описании вакансии говорится, что в деятельность специалиста входит: сопровождение adtech-продуктов, онлайн-сервисы и маркетинговые проекты. В Латинской Америке компания будет развиваться под брендом Yandex Ads.

Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей, защитившись от давления со стороны Запада. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», которым управляет российское акционерное общество «Солид Менеджмен».

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«Яндекс» активно нанимает сотрудников, которые будут ответственны за развитие рекламного отдела компании за пределами России в преддверии раздела активов. Например, появились вакансии, связанные с Латинской Америкой и Чили. «Им [сотрудникам], в частности, предстоит расширять рекламную сеть „Яндекса“ (РСЯ) в Чили. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков „Яндекса“», — сообщила о появившихся вакансиях газета «Коммерсант». Также «Яндекс» ищет юридического консультанта с правом практики в Чили. В описании вакансии говорится, что в деятельность специалиста входит: сопровождение adtech-продуктов, онлайн-сервисы и маркетинговые проекты. В Латинской Америке компания будет развиваться под брендом Yandex Ads. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей, защитившись от давления со стороны Запада. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», которым управляет российское акционерное общество «Солид Менеджмен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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