«Яндекс» расширяет рекламный бизнес в преддверии раздела активов

«Яндекс» активно нанимает сотрудников, которые будут ответственны за развитие рекламного отдела компании за пределами России в преддверии раздела активов. Например, появились вакансии, связанные с Латинской Америкой и Чили.
«Им [сотрудникам], в частности, предстоит расширять рекламную сеть „Яндекса“ (РСЯ) в Чили. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков „Яндекса“», —
Также «Яндекс» ищет юридического консультанта с правом практики в Чили. В описании вакансии говорится, что в деятельность специалиста входит: сопровождение adtech-продуктов, онлайн-сервисы и маркетинговые проекты. В Латинской Америке компания будет развиваться под брендом Yandex Ads.
Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей, защитившись от давления со стороны Запада. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», которым управляет российское акционерное общество «Солид Менеджмен».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.