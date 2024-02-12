«Яндекс» расширяет рекламный бизнес в преддверии раздела активов

13 февраля 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Новые сферы интереса «Яндекса» — Латинская Америка и Чили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Яндекс» активно нанимает сотрудников, которые будут ответственны за развитие рекламного отдела компании за пределами России в преддверии раздела активов. Например, появились вакансии, связанные с Латинской Америкой и Чили. «Им [сотрудникам], в частности, предстоит расширять рекламную сеть „Яндекса“ (РСЯ) в Чили. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков „Яндекса“», — сообщила о появившихся вакансиях газета «Коммерсант». Также «Яндекс» ищет юридического консультанта с правом практики в Чили. В описании вакансии говорится, что в деятельность специалиста входит: сопровождение adtech-продуктов, онлайн-сервисы и маркетинговые проекты. В Латинской Америке компания будет развиваться под брендом Yandex Ads. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей, защитившись от давления со стороны Запада. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», которым управляет российское акционерное общество «Солид Менеджмен».

«Яндекс» активно нанимает сотрудников, которые будут ответственны за развитие рекламного отдела компании за пределами России в преддверии раздела активов. Например, появились вакансии, связанные с Латинской Америкой и Чили. «Им [сотрудникам], в частности, предстоит расширять рекламную сеть „Яндекса“ (РСЯ) в Чили. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков „Яндекса“», — сообщила о появившихся вакансиях газета «Коммерсант». Также «Яндекс» ищет юридического консультанта с правом практики в Чили. В описании вакансии говорится, что в деятельность специалиста входит: сопровождение adtech-продуктов, онлайн-сервисы и маркетинговые проекты. В Латинской Америке компания будет развиваться под брендом Yandex Ads. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей, защитившись от давления со стороны Запада. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», которым управляет российское акционерное общество «Солид Менеджмен».