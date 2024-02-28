Польша ведет переговоры с Украиной о полном закрытии границ

Польша в настоящее время ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.
«Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы», — передает слова Туска РИА Новости. Он подчеркнул, что диалог также ведется по поводу полного запрета товарооборота между странами.
Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия не продлила ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины, но требует контроля за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша в одностороннем порядке продлили запрет. Украина обратилась в ВТО, а три страны ЕС объявили бойкот заседаниям по украинскому зерну.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.