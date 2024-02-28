Польша ведет переговоры с Украиной о полном закрытии границ

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Граница между Украиной и Польшей может закрыться Фото:

Польша в настоящее время ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.

«Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы», — передает слова Туска РИА Новости. Он подчеркнул, что диалог также ведется по поводу полного запрета товарооборота между странами.

Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия не продлила ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины, но требует контроля за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша в одностороннем порядке продлили запрет. Украина обратилась в ВТО, а три страны ЕС объявили бойкот заседаниям по украинскому зерну.

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Польша в настоящее время ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск. «Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы», — передает слова Туска РИА Новости. Он подчеркнул, что диалог также ведется по поводу полного запрета товарооборота между странами. Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия не продлила ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины, но требует контроля за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша в одностороннем порядке продлили запрет. Украина обратилась в ВТО, а три страны ЕС объявили бойкот заседаниям по украинскому зерну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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