Общество ЖКХ и Городская среда В России запустят новую систему расселения из аварийного жилья. Видео 29 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 + Регионы увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Правительство РФ разработает и запустит новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин, Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что за последние 16 лет многие регионы существенно увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, переселив более 1,7 миллиона человек в новые квартиры. Важно поддерживать такую динамику и в следующие шесть лет, подчеркнул российский лидер. Правительство РФ разработает и запустит новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин, Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что за последние 16 лет многие регионы существенно увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, переселив более 1,7 миллиона человек в новые квартиры. Важно поддерживать такую динамику и в следующие шесть лет, подчеркнул российский лидер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям