Регионы увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Правительство РФ разработает и запустит новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин, Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что за последние 16 лет многие регионы существенно увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, переселив более 1,7 миллиона человек в новые квартиры. Важно поддерживать такую динамику и в следующие шесть лет, подчеркнул российский лидер.
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