В России запустят новую систему расселения из аварийного жилья. Видео

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Регионы увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Правительство РФ разработает и запустит новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин, Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что за последние 16 лет многие регионы существенно увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, переселив более 1,7 миллиона человек в новые квартиры. Важно поддерживать такую динамику и в следующие шесть лет, подчеркнул российский лидер.

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Правительство РФ разработает и запустит новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин, Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что за последние 16 лет многие регионы существенно увеличили темпы расселения граждан из аварийного жилья, переселив более 1,7 миллиона человек в новые квартиры. Важно поддерживать такую динамику и в следующие шесть лет, подчеркнул российский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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