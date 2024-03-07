В администрации Путина заявили о массовой краже Чебурашек на фестивале

На Всемирном фестивале молодежи было только одно многочисленное нарушение — кража Чебурашек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая», — передает РИА Новости слова Кириенко. По его словам, человек, первый заходивший в комнату, собирал игрушки с кроватей и прятал к себе в чемодан.
Всемирный фестиваль молодежи прошел в Сочи на территории Сириус с 1 по 7 марта. Он был учрежден по указу президента РФ Владимира Путина. Организатором фестиваля являлась Росмолодежь.
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