МИД Германии напугал немцев, чтобы те не ездили в Абхазию

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МИД Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Абхазию Фото:

В МИД Германии жителей страны призвали воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию из-за приближенности этих территорий к России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на этих территориях сейчас стабильная, но может измениться в любой момент.

«Поездки в Абхазию, Южную Осетию и в непосредственной близости от регионов [российско-украинского] конфликта настоятельно не рекомендуются. Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», — подчеркнули в МИД ФРГ.

В Абхазии уже отреагировали на соответствующее уведомление от ФРГ и расценили это как агрессивную изоляцию грузинкой территории со стороны стран Запада. МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования, подчеркнули в соответствующем ведомстве.

В Абхазии ранее отмечали, что поддерживают действия РФ в контексте спецоперации на Украине. Об этом говорил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в прошлом году.

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В МИД Германии жителей страны призвали воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию из-за приближенности этих территорий к России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на этих территориях сейчас стабильная, но может измениться в любой момент. «Поездки в Абхазию, Южную Осетию и в непосредственной близости от регионов [российско-украинского] конфликта настоятельно не рекомендуются. Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», — подчеркнули в МИД ФРГ. В Абхазии уже отреагировали на соответствующее уведомление от ФРГ и расценили это как агрессивную изоляцию грузинкой территории со стороны стран Запада. МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования, подчеркнули в соответствующем ведомстве. В Абхазии ранее отмечали, что поддерживают действия РФ в контексте спецоперации на Украине. Об этом говорил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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