МИД Германии напугал немцев, чтобы те не ездили в Абхазию

В МИД Германии жителей страны призвали воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию из-за приближенности этих территорий к России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на этих территориях сейчас стабильная, но может измениться в любой момент.
«Поездки в Абхазию, Южную Осетию и в непосредственной близости от регионов [российско-украинского] конфликта настоятельно не рекомендуются. Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», —
В Абхазии уже отреагировали на соответствующее уведомление от ФРГ и расценили это как агрессивную изоляцию грузинкой территории со стороны стран Запада. МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования, подчеркнули в соответствующем ведомстве.
В Абхазии ранее отмечали, что поддерживают действия РФ в контексте спецоперации на Украине. Об этом говорил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в прошлом году.
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