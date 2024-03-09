МИД Германии напугал немцев, чтобы те не ездили в Абхазию

09 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

МИД Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Абхазию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В МИД Германии жителей страны призвали воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию из-за приближенности этих территорий к России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на этих территориях сейчас стабильная, но может измениться в любой момент. «Поездки в Абхазию, Южную Осетию и в непосредственной близости от регионов [российско-украинского] конфликта настоятельно не рекомендуются. Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», — подчеркнули в МИД ФРГ. В Абхазии уже отреагировали на соответствующее уведомление от ФРГ и расценили это как агрессивную изоляцию грузинкой территории со стороны стран Запада. МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования, подчеркнули в соответствующем ведомстве. В Абхазии ранее отмечали, что поддерживают действия РФ в контексте спецоперации на Украине. Об этом говорил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в прошлом году.

В МИД Германии жителей страны призвали воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию из-за приближенности этих территорий к России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на этих территориях сейчас стабильная, но может измениться в любой момент. «Поездки в Абхазию, Южную Осетию и в непосредственной близости от регионов [российско-украинского] конфликта настоятельно не рекомендуются. Южная Осетия и Абхазия не контролируются грузинским правительством. В регионах и на их административных границах размещены российские войска. Ситуация в конфликтных регионах в настоящее время стабильна, но может измениться в любой момент», — подчеркнули в МИД ФРГ. В Абхазии уже отреагировали на соответствующее уведомление от ФРГ и расценили это как агрессивную изоляцию грузинкой территории со стороны стран Запада. МИД республики Абхазия примет все необходимые меры реагирования, подчеркнули в соответствующем ведомстве. В Абхазии ранее отмечали, что поддерживают действия РФ в контексте спецоперации на Украине. Об этом говорил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в прошлом году.