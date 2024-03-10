ВСУ трижды атаковали российские войска в Харьковской области

МО РФ: армия России отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области
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Атаки отражены в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении в районе Синьковки (Харьковской области) российские войска отразили три контратаки бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены три контратаки бригады 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщает ведомство. Среди потерь противника два танка, три автомобиля и более 110 военнослужащих.

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На купянском направлении в районе Синьковки (Харьковской области) российские войска отразили три контратаки бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Отражены три контратаки бригады 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщает ведомство. Среди потерь противника два танка, три автомобиля и более 110 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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