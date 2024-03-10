ВСУ трижды атаковали российские войска в Харьковской области

Атаки отражены в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На купянском направлении в районе Синьковки (Харьковской области) российские войска отразили три контратаки бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отражены три контратаки бригады 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.