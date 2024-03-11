Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила МУС

12 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Томоко Аканэ была одной из судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судья Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда (МУС), сменив на этой должности Петра Хофманьского. Аканэ ранее выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. «Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Аканэ председателем Суда… Члены Президиума избираются на трехлетний срок с немедленным вступлением в силу», — сказано на сайте МУС. Ордер на арест Путина был выдан 17 марта 2023 года. Основанием для выдачи предписания стала эвакуация украинских детей с зоны спецоперации. Глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин пообещал объявить в розыск судей МУС, выдавших арест. Одной из них была Томоко Аканэ, которую позже МВД объявило в розыск. Она разыскивалась по статье УК РФ.

Судья Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда (МУС), сменив на этой должности Петра Хофманьского. Аканэ ранее выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. «Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Аканэ председателем Суда… Члены Президиума избираются на трехлетний срок с немедленным вступлением в силу», — сказано на сайте МУС. Ордер на арест Путина был выдан 17 марта 2023 года. Основанием для выдачи предписания стала эвакуация украинских детей с зоны спецоперации. Глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин пообещал объявить в розыск судей МУС, выдавших арест. Одной из них была Томоко Аканэ, которую позже МВД объявило в розыск. Она разыскивалась по статье УК РФ.