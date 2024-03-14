В Кремле высказались о призыве Навальной не признавать выборы в РФ

В Кремле не обращают внимания на низкосортные публикации, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Кремле не обращают внимания на низкокачественные публикации разных газет, которые опубликовали призыв вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии о непризнании результатов президентских выборов в России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Мы не читаем такие материалы», — заявил Песков.
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