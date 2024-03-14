В Кремле высказались о призыве Навальной не признавать выборы в РФ

Песков: мы не обращаем внимания на призывы Навальной о не признании выборов
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле не обращают внимания на низкосортные публикации, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кремле не обращают внимания на низкокачественные публикации разных газет, которые опубликовали призыв вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии о непризнании результатов президентских выборов в России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Мы не читаем такие материалы», — заявил Песков.

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В Кремле не обращают внимания на низкокачественные публикации разных газет, которые опубликовали призыв вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии о непризнании результатов президентских выборов в России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Мы не читаем такие материалы», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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