14 марта 2024

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после победы

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Теннисный турнир "Уральская шляпа - 2015". Екатеринбург, теннис
После матча соперницы не пожали руки Фото:

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой. После матча украинка отказалась пожать руку россиянке из-за политических соображений, пишет РБК.

«После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки Марты Костюк», — говорится в материале. Ранее украинская спортсменка призывала исключить из турнира россиян.

В конце января этого года на юниорском турнире Australian Open российская спортсменка Владислава Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатием после матча. Тогда случай вызвал широкий резонанс. В Федерации тенниса Украины заявили, что Котляр совершила ошибку, которая противоречит общей позиции украинских теннисистов. В России поступок украинки назвали проявлением личной смелости. URA.RU подробно описывало международный скандал.

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На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой. После матча украинка отказалась пожать руку россиянке из-за политических соображений, пишет РБК. «После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки Марты Костюк», — говорится в материале. Ранее украинская спортсменка призывала исключить из турнира россиян. В конце января этого года на юниорском турнире Australian Open российская спортсменка Владислава Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатием после матча. Тогда случай вызвал широкий резонанс. В Федерации тенниса Украины заявили, что Котляр совершила ошибку, которая противоречит общей позиции украинских теннисистов. В России поступок украинки назвали проявлением личной смелости. URA.RU подробно описывало международный скандал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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