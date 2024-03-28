В Кремле оценили обстановку на границе с Украиной после теракта

Песков: качество контроля на границе с Украиной станет известно после следствия
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
О степени контроля на границе с Украиной станет известно после завершения следствия, заявил Дмитрий Песков Фото:
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О наличии каких-либо проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы после нападения на «Крокус Сити Холл», станет известно только после завершения следственных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Следственные действия ведутся по поводу наличия возможных проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы. По мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться следственными органами и спецслужбами. Здесь просто нужно исходить из того, что пока слишком мало времени прошло», — заявил Песков.

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О наличии каких-либо проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы после нападения на «Крокус Сити Холл», станет известно только после завершения следственных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Следственные действия ведутся по поводу наличия возможных проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы. По мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться следственными органами и спецслужбами. Здесь просто нужно исходить из того, что пока слишком мало времени прошло», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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