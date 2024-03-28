В Кремле оценили обстановку на границе с Украиной после теракта

Песков: качество контроля на границе с Украиной станет известно после следствия

28 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

О степени контроля на границе с Украиной станет известно после завершения следствия, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» О наличии каких-либо проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы после нападения на «Крокус Сити Холл», станет известно только после завершения следственных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Следственные действия ведутся по поводу наличия возможных проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы. По мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться следственными органами и спецслужбами. Здесь просто нужно исходить из того, что пока слишком мало времени прошло», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О наличии каких-либо проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы после нападения на «Крокус Сити Холл», станет известно только после завершения следственных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Следственные действия ведутся по поводу наличия возможных проблем с контролем на участке границы с Украиной, через который планировали уехать террористы. По мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться следственными органами и спецслужбами. Здесь просто нужно исходить из того, что пока слишком мало времени прошло», — заявил Песков.