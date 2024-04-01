В Бурятии родители отравили ребенка парацетамолом

Врачи не смогли спасти ребенка, который отравился парацетомолом
В Бурятии двухлетняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом. Об этом сообщили в Минздраве республики.
«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице, передает местный канал «Восток-телеинформ».
Отмечается, что ребенка пытались вылечить родители. У девочки было ОРВИ. Ребенка экстренно бортом санавиации отправили в больницу. Ее готовили к трансплантации печени, однако организм девочки не справился.
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