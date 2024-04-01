В Бурятии родители отравили ребенка парацетамолом

В Бурятии двухлетняя малышка скончалась от передозировки парацетамолом
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Врачи не смогли спасти ребенка, который отравился парацетомолом Фото:

В Бурятии двухлетняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице, передает местный канал «Восток-телеинформ».

Отмечается, что ребенка пытались вылечить родители. У девочки было ОРВИ. Ребенка экстренно бортом санавиации отправили в больницу. Ее готовили к трансплантации печени, однако организм девочки не справился.

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В Бурятии двухлетняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице, передает местный канал «Восток-телеинформ». Отмечается, что ребенка пытались вылечить родители. У девочки было ОРВИ. Ребенка экстренно бортом санавиации отправили в больницу. Ее готовили к трансплантации печени, однако организм девочки не справился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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