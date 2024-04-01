Происшествия В Бурятии родители отравили ребенка парацетамолом В Бурятии двухлетняя малышка скончалась от передозировки парацетамолом 01 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Врачи не смогли спасти ребенка, который отравился парацетомолом Фото: Pixabay.com В Бурятии двухлетняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице, передает местный канал «Восток-телеинформ». Отмечается, что ребенка пытались вылечить родители. У девочки было ОРВИ. Ребенка экстренно бортом санавиации отправили в больницу. Ее готовили к трансплантации печени, однако организм девочки не справился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Бурятии двухлетняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице, передает местный канал «Восток-телеинформ». Отмечается, что ребенка пытались вылечить родители. У девочки было ОРВИ. Ребенка экстренно бортом санавиации отправили в больницу. Ее готовили к трансплантации печени, однако организм девочки не справился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям