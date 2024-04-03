В Союзе туриндустрии раскрыли информацию о пострадавших на Тайване россиянах

На данный момент информации о пострадавших российских туристах на Тайване нет. Об этом в беседе с URA.RU заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
На восточном побережье Тайваня произошло мощнейшее за 25 лет землетрясение. Толчки ощущались на всем острове. Сильнее всего в городе Хуалянь. Магнитуда главного толчка составила до 7,7. По данным правительства страны, в восточном округе Хуалянь погибли четыре человека, 711 пострадали.
«Практически организованный поток туда [на Тайвань] не формируется. Информации о пострадавших из России нет, никто за помощью не обращался. При возникновении такой необходимости помощь всегда оказывается через Генеральные консульства России и МИД», — отметил Юрий Барзыкин.
Также информацию об отсутствии пострадавших на Тайване россиян подтвердил URA.RU коммерческий директор федерального агентства по туризму «Интурист» Филипп Обручев-Миронов. «Тайвань как направление у нас представлен достаточно индивидуально. Чаще всего запросы касаются бизнес-туристов и о серьезных потоках говорить не приходится. Чаще всего поездки ограничиваются Тайбэем на транзит (грузоперевозки). На текущий момент туристов в этом регионе у нас нет», — сообщил он.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что на продажах туров в соседние страны пока землетрясение в Тайване не повлияло. «На глобальные продажи в соседние страны землетрясение на Тайване, по крайней мере пока, не повлияло. Приходит резервация (бронирование) в Японию и Южную Корею на комбинированные сборные экскурсионные программы, и на прямые рейсы из России в Санью», — добавил Обручев-Миронов.
Агентство URA.RU направило запрос в Минэкономразвития РФ (с 2022 года министерству переданы функции Ростуризма) и Министерство иностранных дел России. На момент публикации ответ не был получен.
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