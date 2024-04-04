Разработчик «Смуты» ответил критикам игры

Глава «Сайберия Нова» Копцев ответил на критику «Смуты» геймерами

04 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Глава проекта «Смута» Копцев ответил тем, кто «спиратил» игру Фото: Роман Наумов © URA.RU Руководитель студии «Сайберия Нова», глава проекта «Смута» Алексей Копцев дал ответ геймерам, которые до официального релиза установили пиратскую версию игры и дали негативные комментарии. По его словам, они ознакомились с неокончательным вариантом, а в «пиратстве» ничего хорошего нет. Об этом он заявил URA.RU на официальной презентации игры, которая проходит в Нижнем Новгороде. «Не играйте в пиратские версии игр», — сказал Копцев. Так он ответил на вопрос URA.RU о том, что некоторые геймеры уже успели оценить «слитую» версию игры. Пиратские версии игр, продолжил руководитель проекта «Смута», это «сворованные», промежуточные билды (сборка, версия продукта — прим. URA.RU), которые не оптимизированы и с ограниченным количеством контента. «Разработка так устроена. Это то же самое, что „украсть“ фильм до монтажа и говорить, что сценарий куцый », — подчеркнул он. Руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев также сказал URA.RU, что у каждого геймера должно сложиться свое впечатление от игры. «Всегда любая игра вызывает различные мнения. И всегда, чтобы получить полноценный опыт, нужно сделать это самостоятельно», — добавил Михеев. Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Игрокам предстоит сыграть за боярина Юрия Милославского, который принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и других исторических событиях той эпохи. Презентация игры проходит 4 апреля в Нижнем Новгороде. Выход игры также запланирован на этот день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель студии «Сайберия Нова», глава проекта «Смута» Алексей Копцев дал ответ геймерам, которые до официального релиза установили пиратскую версию игры и дали негативные комментарии. По его словам, они ознакомились с неокончательным вариантом, а в «пиратстве» ничего хорошего нет. Об этом он заявил URA.RU на официальной презентации игры, которая проходит в Нижнем Новгороде. «Не играйте в пиратские версии игр», — сказал Копцев. Так он ответил на вопрос URA.RU о том, что некоторые геймеры уже успели оценить «слитую» версию игры. Пиратские версии игр, продолжил руководитель проекта «Смута», это «сворованные», промежуточные билды (сборка, версия продукта — прим. URA.RU), которые не оптимизированы и с ограниченным количеством контента. «Разработка так устроена. Это то же самое, что „украсть“ фильм до монтажа и говорить, что сценарий куцый », — подчеркнул он. Руководитель интернет-площадки VK Play Александр Михеев также сказал URA.RU, что у каждого геймера должно сложиться свое впечатление от игры. «Всегда любая игра вызывает различные мнения. И всегда, чтобы получить полноценный опыт, нужно сделать это самостоятельно», — добавил Михеев. Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Игрокам предстоит сыграть за боярина Юрия Милославского, который принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, в Битве за Москву и других исторических событиях той эпохи. Презентация игры проходит 4 апреля в Нижнем Новгороде. Выход игры также запланирован на этот день.