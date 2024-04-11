«Коммерсант»: объем выдачи льготной ипотеки сократят на 20%

По итогам 2024 года объем выдачи ипотеки по государственным льготам в денежном эквиваленте сократится на 10-20%. Такой прогноз сделало в Национальное рейтинговое агентство (НРА).
«Совокупный объем выдачи может составить 3,6—4,2 трлн руб. В минувшем году банки выдали ипотечных кредитов по льготным программам на 4,7 трлн руб., превысив показатель 2022 года в два раза. В результате доля льготной ипотеки в объеме выдач в 2023 году достигла 60%», — приводит слова НРА «
«Коммерсант» отмечает, что АО «Дом.РФ» прогнозируют, что суммарный объем выдачи ипотеки снизится в этом году на 36—50%, до 3,9—5 трлн рублей. А рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает снижения ипотечных выдач по итогам 2024 года на 30% (суммарно по субсидируемым и рыночным программам).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал сделать льготную ипотеку доступнее, пишет «Царьград». Володин считает, что люди, приобретая квартиру в ипотек, не обретают собственность, потому что приходится всю жизнь выплачивать этот кредит.
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