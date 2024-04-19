В Москве открылся 46-Московский кинофестиваль: какие фильмы будут бороться за награды. Фоторепортаж

46-Московский кинофестиваль начался с минуты молчания

20 апреля 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Кинофестиваль продлится до 26 апреля Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости В Москве 19 апреля состоялось открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». URA.RU подготовило основную информацию о мероприятии. Церемония открытия Открытие международного кинофестиваля началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На нем, несмотря на плохую погоду, присутствовали звезды российского театра, кино и телевидения: Елена Лядова, Милош Бикович, Евгений Миронов с сыном, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, Тина Канделаки, Марина Кравиц, Светлана Немоляева, Екатерина Климова, Ольга Бузова. Кроме того, на церемонию пришли основатель ММКФ режиссер Никита Михалков и министр культуры Ольга Любимова. В программе насчитывается 230 фильмов из 50 стран мира. Однако в основной конкурс попали 11 картин из России, Ирана, Румынии, Австрии, Мексики, Турции и Бангладеша. Открыла фестиваль мексиканская драма «Открытое небо» по сценарию Гильермо Арриаги. Фильм был снят детьми Арриаги — Марианой и Сантьяго. Картина рассказывает историю братьев, которые мстят за гибель отца. Сообщается, что фильм не выйдет в российский прокат, а также на показ в день старта фестиваля билеты не продавались. Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Путин обратился к участникам кинофестиваля На открытии кинофестиваля президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мероприятия. Он указал на богатую конкурсную программу. По словам президента, мероприятие объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы, подчеркнул Путин. Гости пришли на фестиваль несмотря на непогоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Как устроен кинофестиваль Основной конкурс оценит жюри под председательством исландского режиссера Фридрика Тоур Фридрикссона. В жюри вошли российский сценарист и режиссер Игорь Волошин, актриса Елена Лядова, казахский кинопродюсер и режиссер Гульнара Сарсенова, турецкий режиссер документального и игрового кино Хусейн Карабей. В основном конкурсе числится российская картина — второй полный метр Ивана Соснина «Пришелец» — о том, как жители уральской деревни встречают инопланетян. Короткий метр Соснина «30 секунд» попал в конкурс короткометражных фильмов. Семь фильмов вошли в программу «Русские премьеры». В их числе «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Лгунья» Юлии Трофимовой и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова. Покажут и пилоты новых сериалов, например «Проект «Прометей» из России с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским. Кроме того, состоится конкурс стран БРИКС. В него вошли восемь фильмов из России, Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, ЮАР, Египта и Бразилии: «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина, «Примитив» Амитаба Чатерджи (Индия), «Жокей пустыни» Абу Бакра Шауки (Египет и Саудовская Аравия) и другие. Певица Ольга Бузова тоже посетила фестиваль Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Что получат победители Продолжая традицию поддержки значимых культурных событий в России, ювелирная компания Mercury четвертый год подряд выступает в роли официального партнера Московского международного кинофестиваля. В связи с этим компания изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого Святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного Святого Георгия» — из серебра. Все украшения Mercury создаются из 18-каратного золота и драгоценных камней: бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов. Оригинальным дизайном выделяется специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю. Константин Станиславский». Приз представляет собой диплом с инкрустацией, созданный по эскизам художников компании «Парагон». В его оформлении использованы шагреневая и мароккеновая кожи. Оформление каждого диплома является уникальным. Лауреаты конкурса получат роскошные призы Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости История Московского кинофестиваля Московский международный кинофестиваль (ММКФ) впервые был проведен в 1935 году. Жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых «Чапаев», который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук. Его фильм «Судьба человека» получил Большой приз. В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 по 2000 годы кинофестиваль организовывался раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится каждый год. Обычно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В 2022 году кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. Уже в 2023 году ММКФ вновь прошел в апреле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 19 апреля состоялось открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». URA.RU подготовило основную информацию о мероприятии. Открытие международного кинофестиваля началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На нем, несмотря на плохую погоду, присутствовали звезды российского театра, кино и телевидения: Елена Лядова, Милош Бикович, Евгений Миронов с сыном, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, Тина Канделаки, Марина Кравиц, Светлана Немоляева, Екатерина Климова, Ольга Бузова. Кроме того, на церемонию пришли основатель ММКФ режиссер Никита Михалков и министр культуры Ольга Любимова. В программе насчитывается 230 фильмов из 50 стран мира. Однако в основной конкурс попали 11 картин из России, Ирана, Румынии, Австрии, Мексики, Турции и Бангладеша. Открыла фестиваль мексиканская драма «Открытое небо» по сценарию Гильермо Арриаги. Фильм был снят детьми Арриаги — Марианой и Сантьяго. Картина рассказывает историю братьев, которые мстят за гибель отца. Сообщается, что фильм не выйдет в российский прокат, а также на показ в день старта фестиваля билеты не продавались. На открытии кинофестиваля президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мероприятия. Он указал на богатую конкурсную программу. По словам президента, мероприятие объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы, подчеркнул Путин. Основной конкурс оценит жюри под председательством исландского режиссера Фридрика Тоур Фридрикссона. В жюри вошли российский сценарист и режиссер Игорь Волошин, актриса Елена Лядова, казахский кинопродюсер и режиссер Гульнара Сарсенова, турецкий режиссер документального и игрового кино Хусейн Карабей. В основном конкурсе числится российская картина — второй полный метр Ивана Соснина «Пришелец» — о том, как жители уральской деревни встречают инопланетян. Короткий метр Соснина «30 секунд» попал в конкурс короткометражных фильмов. Семь фильмов вошли в программу «Русские премьеры». В их числе «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Лгунья» Юлии Трофимовой и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова. Покажут и пилоты новых сериалов, например «Проект «Прометей» из России с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским. Кроме того, состоится конкурс стран БРИКС. В него вошли восемь фильмов из России, Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, ЮАР, Египта и Бразилии: «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина, «Примитив» Амитаба Чатерджи (Индия), «Жокей пустыни» Абу Бакра Шауки (Египет и Саудовская Аравия) и другие. Продолжая традицию поддержки значимых культурных событий в России, ювелирная компания Mercury четвертый год подряд выступает в роли официального партнера Московского международного кинофестиваля. В связи с этим компания изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого Святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного Святого Георгия» — из серебра. Все украшения Mercury создаются из 18-каратного золота и драгоценных камней: бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов. Оригинальным дизайном выделяется специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю. Константин Станиславский». Приз представляет собой диплом с инкрустацией, созданный по эскизам художников компании «Парагон». В его оформлении использованы шагреневая и мароккеновая кожи. Оформление каждого диплома является уникальным. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) впервые был проведен в 1935 году. Жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых «Чапаев», который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук. Его фильм «Судьба человека» получил Большой приз. В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 по 2000 годы кинофестиваль организовывался раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится каждый год. Обычно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В 2022 году кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. Уже в 2023 году ММКФ вновь прошел в апреле.