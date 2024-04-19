Путин обратился к участникам Московского кинофестиваля. Видео

19 апреля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Путин поприветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передал приветствие участникам, организаторам и гостям 46-го Московского международного кинофестиваля. Он указал на богатую конкурсную программу мероприятия. «Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале — одном из старейших в мире. Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам президента, мероприятия объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы. «Благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства», — отметил Путин. Церемония открытия мероприятия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал приветствие участникам, организаторам и гостям 46-го Московского международного кинофестиваля. Он указал на богатую конкурсную программу мероприятия. «Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале — одном из старейших в мире. Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам президента, мероприятия объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы. «Благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства», — отметил Путин. Церемония открытия мероприятия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе».