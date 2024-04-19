Путин обратился к участникам Московского кинофестиваля. Видео

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин поприветствовал участников и гостей Московского кинофестиваля Фото:

Президент России Владимир Путин передал приветствие участникам, организаторам и гостям 46-го Московского международного кинофестиваля. Он указал на богатую конкурсную программу мероприятия.

«Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале — одном из старейших в мире. Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам президента, мероприятия объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы.

«Благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства», — отметил Путин. Церемония открытия мероприятия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе».

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Президент России Владимир Путин передал приветствие участникам, организаторам и гостям 46-го Московского международного кинофестиваля. Он указал на богатую конкурсную программу мероприятия. «Приветствую вас на 46-м Московском международном кинофестивале — одном из старейших в мире. Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — говорится в приветствии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. По словам президента, мероприятия объединяет маститых и начинающих кинематографистов. Фестиваль дает возможность режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность презентовать жюри первые творческие работы. «Благодаря богатой конкурсной программе, легендарным традициям гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, будет содействовать укреплению профессиональных, деловых, личных контактов, популяризации современных достижений киноискусства», — отметил Путин. Церемония открытия мероприятия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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