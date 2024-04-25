Путин требует не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей

Президент РФ Владимир Путин высказался против необоснованного изъятия детей из семей. Он подчеркнул важность любви и заботы о ребенке.
«Нельзя ни в коем случае допускать какого-то беспредела <…> Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное — это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
Он назвал вопрос изъятия ребенка тонким и чувствительным. По его словам, всегда необходимо смотреть на суть происходящего в семье.
Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму будет внесен проект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, передает деловая газета «Взгляд».
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