Путин требует не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей

25 апреля 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал вопрос изъятия ребенка тонким Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин высказался против необоснованного изъятия детей из семей. Он подчеркнул важность любви и заботы о ребенке. «Нельзя ни в коем случае допускать какого-то беспредела <…> Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное — это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он назвал вопрос изъятия ребенка тонким и чувствительным. По его словам, всегда необходимо смотреть на суть происходящего в семье. Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму будет внесен проект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, передает деловая газета «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин высказался против необоснованного изъятия детей из семей. Он подчеркнул важность любви и заботы о ребенке. «Нельзя ни в коем случае допускать какого-то беспредела <…> Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное — это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он назвал вопрос изъятия ребенка тонким и чувствительным. По его словам, всегда необходимо смотреть на суть происходящего в семье. Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму будет внесен проект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, передает деловая газета «Взгляд».