Путин рассказал, откуда сегодня появляются дети

Владимир Путин заявил, что единственный способ появления человека — мама и папа
Президент России Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Об этом российский лидер заявил на Всемирном фестивале молодежи.
«Люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе — другого способа просто не существует», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Президент подчеркнул, что иного способа появления человека нет даже при наличии современных технологий. «Все равно существует всегда мужское и женское начало», — заключил Путин.
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