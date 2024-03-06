Путин рассказал, откуда сегодня появляются дети

Путин: люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе

Владимир Путин заявил, что единственный способ появления человека — мама и папа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Об этом российский лидер заявил на Всемирном фестивале молодежи.

«Люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе — другого способа просто не существует», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Президент подчеркнул, что иного способа появления человека нет даже при наличии современных технологий. «Все равно существует всегда мужское и женское начало», — заключил Путин.