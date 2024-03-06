Путин рассказал, откуда сегодня появляются дети

Путин: люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что единственный способ появления человека — мама и папа Фото:

Президент России Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Об этом российский лидер заявил на Всемирном фестивале молодежи.

«Люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе — другого способа просто не существует», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Президент подчеркнул, что иного способа появления человека нет даже при наличии современных технологий. «Все равно существует всегда мужское и женское начало», — заключил Путин.

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Президент России Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день люди появляются на свет только усилиями отца и матери. Об этом российский лидер заявил на Всемирном фестивале молодежи. «Люди сегодня появляются на свет благодаря маме и папе — другого способа просто не существует», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Президент подчеркнул, что иного способа появления человека нет даже при наличии современных технологий. «Все равно существует всегда мужское и женское начало», — заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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