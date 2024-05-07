Поляки вернули Киеву пытавшегося сбежать от мобилизации украинца

Пограничники Польши вернули украинцам 31-летнего уроженца Сумской области, который пытался сбежать из страны. Когда он вернулся в Киев, ему сразу вручили повестку в военкомат. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
«Когда мужчина увидел пограничников, он бросился вплавь через реку Западный Буг. Украинские пограничники проинформировали польских коллег, которые задержали мужчину и вернули его на Украину. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку», — заявили в управлении Госпогранслужбы. Информацию передает ТАСС.
В Госпогранслужбе отметили, что накануне также предпринял попытку побега еще один 26-летний мужчина. Ему вручили повестку и составили административный протокол.
Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В связи с этим множество мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении всеобщей мобилизации и военного положения с 14 мая сроком на три месяца.
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