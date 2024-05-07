Поляки вернули Киеву пытавшегося сбежать от мобилизации украинца

07 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Двое мужчин пытались сбежать из Украины через границу с Польшей из-за мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пограничники Польши вернули украинцам 31-летнего уроженца Сумской области, который пытался сбежать из страны. Когда он вернулся в Киев, ему сразу вручили повестку в военкомат. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. «Когда мужчина увидел пограничников, он бросился вплавь через реку Западный Буг. Украинские пограничники проинформировали польских коллег, которые задержали мужчину и вернули его на Украину. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку», — заявили в управлении Госпогранслужбы. Информацию передает ТАСС. В Госпогранслужбе отметили, что накануне также предпринял попытку побега еще один 26-летний мужчина. Ему вручили повестку и составили административный протокол. Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В связи с этим множество мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении всеобщей мобилизации и военного положения с 14 мая сроком на три месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пограничники Польши вернули украинцам 31-летнего уроженца Сумской области, который пытался сбежать из страны. Когда он вернулся в Киев, ему сразу вручили повестку в военкомат. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. «Когда мужчина увидел пограничников, он бросился вплавь через реку Западный Буг. Украинские пограничники проинформировали польских коллег, которые задержали мужчину и вернули его на Украину. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку», — заявили в управлении Госпогранслужбы. Информацию передает ТАСС. В Госпогранслужбе отметили, что накануне также предпринял попытку побега еще один 26-летний мужчина. Ему вручили повестку и составили административный протокол. Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В связи с этим множество мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении всеобщей мобилизации и военного положения с 14 мая сроком на три месяца.