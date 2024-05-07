Поляки вернули Киеву пытавшегося сбежать от мобилизации украинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Двое мужчин пытались сбежать из Украины через границу с Польшей из-за мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пограничники Польши вернули украинцам 31-летнего уроженца Сумской области, который пытался сбежать из страны. Когда он вернулся в Киев, ему сразу вручили повестку в военкомат. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Когда мужчина увидел пограничников, он бросился вплавь через реку Западный Буг. Украинские пограничники проинформировали польских коллег, которые задержали мужчину и вернули его на Украину. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку», — заявили в управлении Госпогранслужбы. Информацию передает ТАСС.

В Госпогранслужбе отметили, что накануне также предпринял попытку побега еще один 26-летний мужчина. Ему вручили повестку и составили административный протокол.

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В связи с этим множество мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении всеобщей мобилизации и военного положения с 14 мая сроком на три месяца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пограничники Польши вернули украинцам 31-летнего уроженца Сумской области, который пытался сбежать из страны. Когда он вернулся в Киев, ему сразу вручили повестку в военкомат. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. «Когда мужчина увидел пограничников, он бросился вплавь через реку Западный Буг. Украинские пограничники проинформировали польских коллег, которые задержали мужчину и вернули его на Украину. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку», — заявили в управлении Госпогранслужбы. Информацию передает ТАСС. В Госпогранслужбе отметили, что накануне также предпринял попытку побега еще один 26-летний мужчина. Ему вручили повестку и составили административный протокол. Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В связи с этим множество мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении всеобщей мобилизации и военного положения с 14 мая сроком на три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...