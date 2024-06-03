Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

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Граффити портрет Станислава Черчесова. Художник Тимур. Челябинск, черчесов станислав, граффити
В данный момент происходит согласование последних нюансов договора о переходе Черчесова в сборную Казахстана Фото:

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что теперь будет возглавлять сборную Казахстана. Он отметил, что в настоящий момент обсуждаются последние детали.

«Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято», — заявил Черчесов. Его слова передает Sport24. Он отметил, что сейчас идет согласование последних нюансов договора.

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Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что теперь будет возглавлять сборную Казахстана. Он отметил, что в настоящий момент обсуждаются последние детали. «Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято», — заявил Черчесов. Его слова передает Sport24. Он отметил, что сейчас идет согласование последних нюансов договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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