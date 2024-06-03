Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

03 июня 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В данный момент происходит согласование последних нюансов договора о переходе Черчесова в сборную Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что теперь будет возглавлять сборную Казахстана. Он отметил, что в настоящий момент обсуждаются последние детали. «Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято», — заявил Черчесов. Его слова передает Sport24 . Он отметил, что сейчас идет согласование последних нюансов договора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что теперь будет возглавлять сборную Казахстана. Он отметил, что в настоящий момент обсуждаются последние детали. «Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято», — заявил Черчесов. Его слова передает Sport24. Он отметил, что сейчас идет согласование последних нюансов договора.