Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

В данный момент происходит согласование последних нюансов договора о переходе Черчесова в сборную Казахстана
Бывший главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что теперь будет возглавлять сборную Казахстана. Он отметил, что в настоящий момент обсуждаются последние детали.
«Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято», — заявил Черчесов. Его слова передает
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