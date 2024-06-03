Снайперы ВС РФ ликвидировали украинский беспилотник «Баба Яга», известный среди военнослужащих под неофициальным названием «Шлюха». Это событие опровергло убеждение в том, что данная модель беспилотников является неуязвимой.
«Несколько выстрелов — и мужики прибили над Красногоровкой большой украинский беспилотник „Бабу Ягу“, который солдаты в окопах, бывает, называют „Шлюхой“», — пишет военкор Александр Сладков. Он добавил, что российские военные демонстрируют фантастическую результативность.
Снайперы давно тренируются вести огонь по воздушным целям, и у них это, по словам военкора, отлично получается. Беспилотник «Баба Яга» является сложной целью. Дрон регулярно сбрасывает на позиции ВС РФ противотанковые мины, способные разрушить дом. Военкор подчеркнул, что уничтожение дрона доказывает, что с этими беспилотниками «можно и нужно бороться».
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