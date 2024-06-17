В РФ увидели риск потери сегмента рынка из-за изменений налоговой системы

Страховщики обратились к российским властям с просьбой не отменять налоговые льготы для страхования жизни. В противном случае, по их мнению, бюджет может потерять до 237 млрд рублей к 2030 году, а рынок страхования жизни может утратить данный сегмент. Об этом сказано в коллективном обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову.
«Страховщики просят власти изменить параметры поправок в налоговое законодательство в части продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей и не отменять действующие льготы», — с копией документа ознакомились «Ведомости». Авторы письма уверены, «неожиданное для розничных инвесторов решение» приведет к массовому закрытию текущих договоров.
Изменения в налоговом законодательстве отменяют льготы по НДФЛ для добровольного страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей. Основными задачами проекта являются более равномерное распределение налоговых поступлений между регионами и более справедливое налогообложение различных категорий граждан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы России Наталия Полуянова, представляющая комитет по малому и среднем предпринимательству.
В марте президент РФ Владимир выступил в поддержку прогрессивного налогообложения. Он выражал уверенность в том, что общество положительно воспримет предложенные инициативы.
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