В РФ увидели риск потери сегмента рынка из-за изменений налоговой системы

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Нововведение нацелено на вывод из тени тех источников дохода, которые ранее не облагались налогом
Нововведение нацелено на вывод из тени тех источников дохода, которые ранее не облагались налогом Фото:

Страховщики обратились к российским властям с просьбой не отменять налоговые льготы для страхования жизни. В противном случае, по их мнению, бюджет может потерять до 237 млрд рублей к 2030 году, а рынок страхования жизни может утратить данный сегмент. Об этом сказано в коллективном обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Страховщики просят власти изменить параметры поправок в налоговое законодательство в части продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей и не отменять действующие льготы», — с копией документа ознакомились «Ведомости». Авторы письма уверены, «неожиданное для розничных инвесторов решение» приведет к массовому закрытию текущих договоров.

Изменения в налоговом законодательстве отменяют льготы по НДФЛ для добровольного страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей. Основными задачами проекта являются более равномерное распределение налоговых поступлений между регионами и более справедливое налогообложение различных категорий граждан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы России Наталия Полуянова, представляющая комитет по малому и среднем предпринимательству.

В марте президент РФ Владимир выступил в поддержку прогрессивного налогообложения. Он выражал уверенность в том, что общество положительно воспримет предложенные инициативы.

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Страховщики обратились к российским властям с просьбой не отменять налоговые льготы для страхования жизни. В противном случае, по их мнению, бюджет может потерять до 237 млрд рублей к 2030 году, а рынок страхования жизни может утратить данный сегмент. Об этом сказано в коллективном обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову. «Страховщики просят власти изменить параметры поправок в налоговое законодательство в части продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей и не отменять действующие льготы», — с копией документа ознакомились «Ведомости». Авторы письма уверены, «неожиданное для розничных инвесторов решение» приведет к массовому закрытию текущих договоров. Изменения в налоговом законодательстве отменяют льготы по НДФЛ для добровольного страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей. Основными задачами проекта являются более равномерное распределение налоговых поступлений между регионами и более справедливое налогообложение различных категорий граждан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы России Наталия Полуянова, представляющая комитет по малому и среднем предпринимательству. В марте президент РФ Владимир выступил в поддержку прогрессивного налогообложения. Он выражал уверенность в том, что общество положительно воспримет предложенные инициативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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