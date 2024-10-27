Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино

Президент России Владимир Путин рассказал о планах укрепления сотрудничества между Россией и Китаем в области кинематографа. По словам российского лидера, председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин во время проведения саммита БРИКС в Казани предложил увеличить взаимодействие между кинематографистами двух стран. Сейчас уже готовится совместный российско-китайский фильм, который затрагивает общую историю двух государств.
«Председатель Китайской народной республики в ходе вечерних мероприятий предложил, это его инициатива, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщил министр культуры, готовится один фильм, российско-китайский, но я думаю, что председатель КНР, конечно, прав», — поделился Путин с журналистом Павлом Зарубиным. Беседу с главой РФ журналист опубликовал в своем telegram-канале.
Путин отметил, что в Китае любят смотреть российское кино. По его мнению, сотрудничество кинематографистов двух стран станет интересной, полезной и выгодной работой.
Дополнительно Путин уточнил, что существует много нерассказанных страниц совместной героической истории России и Китая, которые заслуживают внимания широкой аудитории. Президент также упомянул о возможности создать совместный высокоуровневый фестиваль кино.
В Казани с 22 по 24 октября прошел 16-й саммит БРИКС. Поучаствовать в трехдневном мероприятии в Казань прибыли делегаты из 36 стран мира. Помимо общих мероприятий президент провел встречу с лидерами стран объединения и осуществил ряд двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.
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