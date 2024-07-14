В МИД России прокомментировали покушение на Трампа

Захарова: в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
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В США сложилась традиция покушений на главных политиков страны, заявила Мария Захарова
В США сложилась традиция покушений на главных политиков страны, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В МИД России прокомментировали инцидент, связанный с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в Соединенных Штатах активно поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам.

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также напомнила, что ранее уже упоминала примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов в президенты.

Захарова отмечала необходимость проведения анализа легитимности в американской политике и перечислила ряд случаев покушений на политиков, начиная с 1835 года и заканчивая 2011 годом. Официальный представитель МИД РФ назвала серию событий ужасной традицией, подчеркнув, что эта информация публично доступна.

Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы в Пенсильвании во время публичного выступления. Стрелявший был ликвидирован. Пока неизвестны мотивы преступления. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга. По предварительной информации, преступник не имел связей с иностранными государствами. ФБР идентифицировало преступника как Томаса Мэтью Крукса.

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В МИД России прокомментировали инцидент, связанный с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в Соединенных Штатах активно поощряется разжигание ненависти к политическим оппонентам. «Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также напомнила, что ранее уже упоминала примеры американской традиции покушений на президентов и кандидатов в президенты. Захарова отмечала необходимость проведения анализа легитимности в американской политике и перечислила ряд случаев покушений на политиков, начиная с 1835 года и заканчивая 2011 годом. Официальный представитель МИД РФ назвала серию событий ужасной традицией, подчеркнув, что эта информация публично доступна. Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы в Пенсильвании во время публичного выступления. Стрелявший был ликвидирован. Пока неизвестны мотивы преступления. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга. По предварительной информации, преступник не имел связей с иностранными государствами. ФБР идентифицировало преступника как Томаса Мэтью Крукса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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