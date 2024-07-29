Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран после выборов

30 июля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики и других стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Венесуэла объявила о выводе своего дипломатического персонала из ряда латиноамериканских стран и требует аналогичных действий от этих государств в отношении своих представителей на территории Венесуэлы. Об этом заявление сделал глава МИД страны Иван Хиль. Новость по теме Критика Запада и отмена перемен: итоги выборов в Венесуэле. Фотогалерея «Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистских действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <…> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — указал Хиль в заявлении. Действия Венесуэлы являются ответом на критику со стороны указанных стран в адрес результатов президентских выборов в стране. Каракас рассматривает подобные заявления как угрозу национальному суверенитету и праву на самоопределение. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая. Массовые акции протеста прокатились по Венесуэле после победы Николаса Мадуро на выборах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, выражая свое недовольство результатами голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венесуэла объявила о выводе своего дипломатического персонала из ряда латиноамериканских стран и требует аналогичных действий от этих государств в отношении своих представителей на территории Венесуэлы. Об этом заявление сделал глава МИД страны Иван Хиль. «Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистских действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <…> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — указал Хиль в заявлении. Действия Венесуэлы являются ответом на критику со стороны указанных стран в адрес результатов президентских выборов в стране. Каракас рассматривает подобные заявления как угрозу национальному суверенитету и праву на самоопределение. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая. Массовые акции протеста прокатились по Венесуэле после победы Николаса Мадуро на выборах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, выражая свое недовольство результатами голосования.