29 июля 2024

Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран после выборов

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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с бумагами
Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики и других стран Фото:

Венесуэла объявила о выводе своего дипломатического персонала из ряда латиноамериканских стран и требует аналогичных действий от этих государств в отношении своих представителей на территории Венесуэлы. Об этом заявление сделал глава МИД страны Иван Хиль.

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«Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистских действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <…> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — указал Хиль в заявлении. Действия Венесуэлы являются ответом на критику со стороны указанных стран в адрес результатов президентских выборов в стране.

Каракас рассматривает подобные заявления как угрозу национальному суверенитету и праву на самоопределение. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая.

Массовые акции протеста прокатились по Венесуэле после победы Николаса Мадуро на выборах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, выражая свое недовольство результатами голосования.

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Венесуэла объявила о выводе своего дипломатического персонала из ряда латиноамериканских стран и требует аналогичных действий от этих государств в отношении своих представителей на территории Венесуэлы. Об этом заявление сделал глава МИД страны Иван Хиль. «Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистских действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <…> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — указал Хиль в заявлении. Действия Венесуэлы являются ответом на критику со стороны указанных стран в адрес результатов президентских выборов в стране. Каракас рассматривает подобные заявления как угрозу национальному суверенитету и праву на самоопределение. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая. Массовые акции протеста прокатились по Венесуэле после победы Николаса Мадуро на выборах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, выражая свое недовольство результатами голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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