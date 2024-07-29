Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран после выборов

Венесуэла объявила о выводе своего дипломатического персонала из ряда латиноамериканских стран и требует аналогичных действий от этих государств в отношении своих представителей на территории Венесуэлы. Об этом заявление сделал глава МИД страны Иван Хиль.
«Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистских действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <…> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — указал Хиль в заявлении. Действия Венесуэлы являются ответом на критику со стороны указанных стран в адрес результатов президентских выборов в стране.
Каракас рассматривает подобные заявления как угрозу национальному суверенитету и праву на самоопределение. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая.
Массовые акции протеста прокатились по Венесуэле после победы Николаса Мадуро на выборах. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, выражая свое недовольство результатами голосования.
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