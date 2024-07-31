ГД отменит постановление о наказании за гаджеты в зоне СВО

Госдума может признать утратившим силу постановление о принятии в силу закона, в котором говорится о запрете пользования телефонами военными в зоне спецоперации. Такое решение принял профильный комитет нижней палаты парламента.
«Рекомендовать Государственной думе признать утратившим силу постановление <…> „О Федеральном законе ‚Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции‘“, — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.
Профильный комитет постановил, что Госдума имеет возможность повторного рассмотрения проекта о дисциплинированном аресте бойцов из-за ношения ими смартфонов в ходе СВО. Однако в поправках уточняется, что запрет не коснется тех гаджетов, которые используются напрямую для выполнения служебных обязанностей.
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