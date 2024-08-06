На территории завода «Транснефть» в Коми пожар
На территории нефтеперерабатывающего завода компании «Транснефть», расположенного в городе Усинск Республики Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канала Baza. Отмечается, что вслед за хлопком начался пожар.
«[Прозошел] взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске», — сообщил telegram-канал. Всех сотрудников предприятия эвакуировали.
На место инцидента направлены пожарные подразделения. О причинах, приведших к взрыву и последующему пожару, на данный момент информация отсутствует.
Рабочие завода в Коми эвакуированы
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