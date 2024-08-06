Baza: в Усинске прогремел мощный взрыв на предприятии «Транснефть». Фото

06 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

На территории завода «Транснефть» в Коми пожар Фото: Ночные новости На территории нефтеперерабатывающего завода компании «Транснефть», расположенного в городе Усинск Республики Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канала Baza. Отмечается, что вслед за хлопком начался пожар. «[Прозошел] взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске», — сообщил telegram-канал. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. На место инцидента направлены пожарные подразделения. О причинах, приведших к взрыву и последующему пожару, на данный момент информация отсутствует. Рабочие завода в Коми эвакуированы telegram-канал «Baza», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории нефтеперерабатывающего завода компании «Транснефть», расположенного в городе Усинск Республики Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канала Baza. Отмечается, что вслед за хлопком начался пожар. «[Прозошел] взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске», — сообщил telegram-канал. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. На место инцидента направлены пожарные подразделения. О причинах, приведших к взрыву и последующему пожару, на данный момент информация отсутствует.