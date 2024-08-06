Baza: в Усинске прогремел мощный взрыв на предприятии «Транснефть». Фото

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
На территории завода «Транснефть» в Коми пожар Фото:

На территории нефтеперерабатывающего завода компании «Транснефть», расположенного в городе Усинск Республики Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канала Baza. Отмечается, что вслед за хлопком начался пожар.

«[Прозошел] взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске», — сообщил telegram-канал. Всех сотрудников предприятия эвакуировали.

На место инцидента направлены пожарные подразделения. О причинах, приведших к взрыву и последующему пожару, на данный момент информация отсутствует.

Рабочие завода в Коми эвакуированы
Рабочие завода в Коми эвакуированы

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На территории нефтеперерабатывающего завода компании «Транснефть», расположенного в городе Усинск Республики Коми, произошел взрыв. Об этом сообщил telegram-канала Baza. Отмечается, что вслед за хлопком начался пожар. «[Прозошел] взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске», — сообщил telegram-канал. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. На место инцидента направлены пожарные подразделения. О причинах, приведших к взрыву и последующему пожару, на данный момент информация отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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