Глава района в Курской области назвал количество оставшихся в зоне эвакуации

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов привел статистику о ходе добровольной эвакуации жителей в десятикилометровой зоне. По его словам, на данный момент в районе остается около одной трети жителей, а в Рыльске от пяти до семи тысяч человек.
«У нас принято решение о добровольном отселении граждан в десятикилометровой зоне… Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов — 560 человек. Скажем так, если в районе 31 тысяча человек, то из 31 тысячи добрая половина, может, одна треть осталась, я так думаю. Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, тысяч 5-7 осталось, но это максимум», — рассказал Белоусов в беседе с журналистами. Его слова передает РИА Новости.
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