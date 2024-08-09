Глава района в Курской области назвал количество оставшихся в зоне эвакуации

Глава района под Курском Белоусов: в зоне эвакуации осталась одна треть жителей

10 августа 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Автобусами за сегодня из Рыльского района эвакуировано более 500 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов привел статистику о ходе добровольной эвакуации жителей в десятикилометровой зоне. По его словам, на данный момент в районе остается около одной трети жителей, а в Рыльске от пяти до семи тысяч человек. «У нас принято решение о добровольном отселении граждан в десятикилометровой зоне… Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов — 560 человек. Скажем так, если в районе 31 тысяча человек, то из 31 тысячи добрая половина, может, одна треть осталась, я так думаю. Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, тысяч 5-7 осталось, но это максимум», — рассказал Белоусов в беседе с журналистами. Его слова передает РИА Новости. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов привел статистику о ходе добровольной эвакуации жителей в десятикилометровой зоне. По его словам, на данный момент в районе остается около одной трети жителей, а в Рыльске от пяти до семи тысяч человек. «У нас принято решение о добровольном отселении граждан в десятикилометровой зоне… Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов — 560 человек. Скажем так, если в районе 31 тысяча человек, то из 31 тысячи добрая половина, может, одна треть осталась, я так думаю. Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, тысяч 5-7 осталось, но это максимум», — рассказал Белоусов в беседе с журналистами. Его слова передает РИА Новости. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.