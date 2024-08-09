09 августа 2024

Глава района в Курской области назвал количество оставшихся в зоне эвакуации

Глава района под Курском Белоусов: в зоне эвакуации осталась одна треть жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, пазик, паводок, наводнение, потоп, река кама, стихийное бедствие, разлив
Автобусами за сегодня из Рыльского района эвакуировано более 500 человек Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов привел статистику о ходе добровольной эвакуации жителей в десятикилометровой зоне. По его словам, на данный момент в районе остается около одной трети жителей, а в Рыльске от пяти до семи тысяч человек.

«У нас принято решение о добровольном отселении граждан в десятикилометровой зоне… Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов — 560 человек. Скажем так, если в районе 31 тысяча человек, то из 31 тысячи добрая половина, может, одна треть осталась, я так думаю. Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, тысяч 5-7 осталось, но это максимум», — рассказал Белоусов в беседе с журналистами. Его слова передает РИА Новости.

ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.

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Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов привел статистику о ходе добровольной эвакуации жителей в десятикилометровой зоне. По его словам, на данный момент в районе остается около одной трети жителей, а в Рыльске от пяти до семи тысяч человек. «У нас принято решение о добровольном отселении граждан в десятикилометровой зоне… Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов — 560 человек. Скажем так, если в районе 31 тысяча человек, то из 31 тысячи добрая половина, может, одна треть осталась, я так думаю. Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, тысяч 5-7 осталось, но это максимум», — рассказал Белоусов в беседе с журналистами. Его слова передает РИА Новости. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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