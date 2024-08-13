Беларусь направила войска в РФ на фоне атаки ВСУ на Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная артиллерия
В РФ пройдет контрольное занятие для ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня ВС Беларуси, сообщило МО страны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Беларусь направила в РФ ракетные войска и артиллерию на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявило белорусское Минобороны.

«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — сообщило Минобороны Беларуси в официальном telegram-канале. По их словам, будет проведен полевой выход направленных сил, на котором будет проведено контрольное занятие по управлению боевыми ракетными ударами. В нем будут задействованы ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня ВС Беларуси.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беларусь направила в РФ ракетные войска и артиллерию на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявило белорусское Минобороны. «Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — сообщило Минобороны Беларуси в официальном telegram-канале. По их словам, будет проведен полевой выход направленных сил, на котором будет проведено контрольное занятие по управлению боевыми ракетными ударами. В нем будут задействованы ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня ВС Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...