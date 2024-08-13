Беларусь направила войска в РФ на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Беларусь направила в РФ ракетные войска и артиллерию на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявило белорусское Минобороны.
«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — сообщило Минобороны Беларуси в официальном telegram-канале. По их словам, будет проведен полевой выход направленных сил, на котором будет проведено контрольное занятие по управлению боевыми ракетными ударами. В нем будут задействованы ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня ВС Беларуси.
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Беларусь направила в РФ ракетные войска и артиллерию на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявило белорусское Минобороны. «Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — сообщило Минобороны Беларуси в официальном telegram-канале. По их словам, будет проведен полевой выход направленных сил, на котором будет проведено контрольное занятие по управлению боевыми ракетными ударами. В нем будут задействованы ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня ВС Беларуси.