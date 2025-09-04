Маломобильные граждане смогут пройти диспансеризацию в стационарах

Кабмин расширил возможности диспансеризации для маломобильных граждан, включая жителей отдаленных и сельских районов. Теперь пациенты с ограниченной подвижностью смогут проходить медицинские осмотры и получать консультации в стационарах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно», — сказал Мишустин. Он отметил, что по поручение президента расширение возможностей для граждан стало возможным.
Кроме того, подчеркивается, что изменения в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи предусматривают проведение профилактических осмотров и необходимые обследования для маломобильных граждан. При выявлении заболеваний пациентам сразу назначат лечение и окажут всю необходимую помощь, используя высокотехнологичную технику.
