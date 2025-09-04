Маломобильные граждане смогут пройти диспансеризацию в стационарах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин заявил, что о расширении возможности диспансеризации
Мишустин заявил, что о расширении возможности диспансеризации Фото:

Кабмин расширил возможности диспансеризации для маломобильных граждан, включая жителей отдаленных и сельских районов. Теперь пациенты с ограниченной подвижностью смогут проходить медицинские осмотры и получать консультации в стационарах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно», — сказал Мишустин. Он отметил, что по поручение президента расширение возможностей для граждан стало возможным.

Кроме того, подчеркивается, что изменения в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи предусматривают проведение профилактических осмотров и необходимые обследования для маломобильных граждан. При выявлении заболеваний пациентам сразу назначат лечение и окажут всю необходимую помощь, используя высокотехнологичную технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кабмин расширил возможности диспансеризации для маломобильных граждан, включая жителей отдаленных и сельских районов. Теперь пациенты с ограниченной подвижностью смогут проходить медицинские осмотры и получать консультации в стационарах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно», — сказал Мишустин. Он отметил, что по поручение президента расширение возможностей для граждан стало возможным. Кроме того, подчеркивается, что изменения в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи предусматривают проведение профилактических осмотров и необходимые обследования для маломобильных граждан. При выявлении заболеваний пациентам сразу назначат лечение и окажут всю необходимую помощь, используя высокотехнологичную технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...