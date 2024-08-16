Военные усиливают защиту Петербурга и Ленинградской области

16 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге усиливают военную и морскую защиту Фото: Роман Наумов © URA.RU В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге усиливают защиту Финского залива и средства уничтожения украинских беспилотников, а также формируют кольца радиолокационных станций, которые предупредят воздушные угрозы. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. «Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», — сообщил Александр Беглов на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Его слова передали в ТАСС. Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что генштаб ВС страны подготовил план по усилению защиты Белгородской области. Была повышена эффективность системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и местной администрацией, а также введены другие меры. Слова Белоусова передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге усиливают защиту Финского залива и средства уничтожения украинских беспилотников, а также формируют кольца радиолокационных станций, которые предупредят воздушные угрозы. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. «Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», — сообщил Александр Беглов на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Его слова передали в ТАСС. Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что генштаб ВС страны подготовил план по усилению защиты Белгородской области. Была повышена эффективность системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и местной администрацией, а также введены другие меры. Слова Белоусова передает «Национальная служба новостей».