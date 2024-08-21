Baza: неизвестный пытался покончить с собой в Шереметьево на глазах у очевидцев

Мужчина совершил попытку суицида в аэропорту
Мужчина на глазах у очевидцев совершил попытку суицида в аэропорту Шереметьево. По последним сообщениям, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Мотивы мужчины остаются неизвестными.
«В Шереметьево мужчина (совершил попытку суицида — прим. URA.RU). Он находится в крайне тяжелом состоянии. Причины его поступка выясняются», — пишет telegram-канал Baza.
Корреспондент URA.RU обратился с информационным запросом в пресс-службу Шереметьево. Ответ ожидается.
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