21 августа 2024

Baza: неизвестный пытался покончить с собой в Шереметьево на глазах у очевидцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина совершил попытку суицида в аэропорту
Мужчина совершил попытку суицида в аэропорту Фото:

Мужчина на глазах у очевидцев совершил попытку суицида в аэропорту Шереметьево. По последним сообщениям, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Мотивы мужчины остаются неизвестными.

«В Шереметьево мужчина (совершил попытку суицида — прим. URA.RU). Он находится в крайне тяжелом состоянии. Причины его поступка выясняются», — пишет telegram-канал Baza. 

Корреспондент URA.RU обратился с информационным запросом в пресс-службу Шереметьево. Ответ ожидается.

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Мужчина на глазах у очевидцев совершил попытку суицида в аэропорту Шереметьево. По последним сообщениям, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Мотивы мужчины остаются неизвестными. «В Шереметьево мужчина (совершил попытку суицида — прим. URA.RU). Он находится в крайне тяжелом состоянии. Причины его поступка выясняются», — пишет telegram-канал Baza.  Корреспондент URA.RU обратился с информационным запросом в пресс-службу Шереметьево. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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