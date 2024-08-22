«Не выходят даже в магазин»: украинцы живут в страхе перед мобилизацией

JPR: мужчины призывного возраста на Украине боятся покидать свои дома

22 августа 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Многие мужчины призывного возраста на Украине боятся покидать свои дома, пишет Jefferson Public Radio Фото: Илья Московец © URA.RU На фоне массовой мобилизации украинцы призывного возраста боятся, что их «возьмут» прямо на улице и доставят в военкомат. По этой причине они лишний раз не выходят на улицу, даже в магазин, чтобы купить продукты, рассказал житель деревни Великий Бычков 26-летний Юлиан. «Большинство мужчин призывного возраста, которые не записывались в армию, боятся покидать свои дома. Я знаю людей, которые даже в магазин не ходят», — говорит он. Его слова передает американское Jefferson Public Radio. Он подчеркнул, что полиция и пограничники — одни из немногих мужчин призывного возраста, которых можно встретить около городских овощных прилавков. По словам Юлиана, многие его друзья покинули страну и сбежали в соседнюю Румынию по реке Тисе, которая разделяет Румынию и Украину на 39 миль (62 километра — прим. ред). Сам Юлиан остался на Родине, так как здесь у него свой ресторан. Он заявил, что постоянно беспокоится о том, что его могут забрать, когда он отправляется на работу. Ранее корреспондент «Датского радио на Украине» Брита Квист Хансен сообщила о беспорядочной мобилизации в стране из-за плохой координации между властями. Она также отметила, что мужчины стараются не покидать свои дома, чтобы избежать вербовки военкоматами. Также сообщается об избиении сотрудниками ТЦК мужчин, которые отказываются идти на фронт. Например, в Одессе фитнес-тренер после жесткого избиения принял присягу и отправился в ряды ВСУ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне массовой мобилизации украинцы призывного возраста боятся, что их «возьмут» прямо на улице и доставят в военкомат. По этой причине они лишний раз не выходят на улицу, даже в магазин, чтобы купить продукты, рассказал житель деревни Великий Бычков 26-летний Юлиан. «Большинство мужчин призывного возраста, которые не записывались в армию, боятся покидать свои дома. Я знаю людей, которые даже в магазин не ходят», — говорит он. Его слова передает американское Jefferson Public Radio. Он подчеркнул, что полиция и пограничники — одни из немногих мужчин призывного возраста, которых можно встретить около городских овощных прилавков. По словам Юлиана, многие его друзья покинули страну и сбежали в соседнюю Румынию по реке Тисе, которая разделяет Румынию и Украину на 39 миль (62 километра — прим. ред). Сам Юлиан остался на Родине, так как здесь у него свой ресторан. Он заявил, что постоянно беспокоится о том, что его могут забрать, когда он отправляется на работу. Ранее корреспондент «Датского радио на Украине» Брита Квист Хансен сообщила о беспорядочной мобилизации в стране из-за плохой координации между властями. Она также отметила, что мужчины стараются не покидать свои дома, чтобы избежать вербовки военкоматами. Также сообщается об избиении сотрудниками ТЦК мужчин, которые отказываются идти на фронт. Например, в Одессе фитнес-тренер после жесткого избиения принял присягу и отправился в ряды ВСУ