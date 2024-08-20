Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ

20 августа 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Одесский фитнес-тренер после жесткого избиения и изнасилования принял присягу и отправился на фронт в рядах ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фитнес-тренер из Одессы был жестоко избит представителями ТЦК из-за нежелания отправляться на фронт в рядах ВСУ. После этого его увезли в лес и изнасиловали. «На опубликованном ролике избитый мужчина стоит прикованный наручниками к дереву в лесополосе и признается, что был изнасилован — теперь, по его словам, он вступит в ряды ВСУ», — пишет telegram-канал Readovka. После таких унижений мужчина принял присягу и был мобилизован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фитнес-тренер из Одессы был жестоко избит представителями ТЦК из-за нежелания отправляться на фронт в рядах ВСУ. После этого его увезли в лес и изнасиловали. «На опубликованном ролике избитый мужчина стоит прикованный наручниками к дереву в лесополосе и признается, что был изнасилован — теперь, по его словам, он вступит в ряды ВСУ», — пишет telegram-канал Readovka. После таких унижений мужчина принял присягу и был мобилизован.