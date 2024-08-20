Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ

Одесский фитнес-тренер после жесткого избиения и изнасилования принял присягу и отправился на фронт в рядах ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Фитнес-тренер из Одессы был жестоко избит представителями ТЦК из-за нежелания отправляться на фронт в рядах ВСУ. После этого его увезли в лес и изнасиловали.
«На опубликованном ролике избитый мужчина стоит прикованный наручниками к дереву в лесополосе и признается, что был изнасилован — теперь, по его словам, он вступит в ряды ВСУ», — пишет telegram-канал Readovka. После таких унижений мужчина принял присягу и был мобилизован.
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