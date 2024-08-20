Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Одесский фитнес-тренер после жесткого избиения и изнасилования принял присягу и отправился на фронт в рядах ВСУ Фото:
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Фитнес-тренер из Одессы был жестоко избит представителями ТЦК из-за нежелания отправляться на фронт в рядах ВСУ. После этого его увезли в лес и изнасиловали.

«На опубликованном ролике избитый мужчина стоит прикованный наручниками к дереву в лесополосе и признается, что был изнасилован — теперь, по его словам, он вступит в ряды ВСУ», — пишет telegram-канал Readovka. После таких унижений мужчина принял присягу и был мобилизован.

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Фитнес-тренер из Одессы был жестоко избит представителями ТЦК из-за нежелания отправляться на фронт в рядах ВСУ. После этого его увезли в лес и изнасиловали. «На опубликованном ролике избитый мужчина стоит прикованный наручниками к дереву в лесополосе и признается, что был изнасилован — теперь, по его словам, он вступит в ряды ВСУ», — пишет telegram-канал Readovka. После таких унижений мужчина принял присягу и был мобилизован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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